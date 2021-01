¿Se juega Nacional vs. Santa Fe en Medellín? Así está el panorama 

El partido entre Nacional y Santa Fe, programado para este domingo a las 6:05 p. m. en la primera jornada de la Liga, sí se disputaría en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, pese a las medidas que se han adoptado en la ciudad para este fin de semana.

Este viernes surgió la versión de que el partido no se disputaría en Medellín, luego de que el alcalde Daniel Quintero anunciara toque de queda este fin de semana desde las 8 de la noche de este viernes y hasta las 5 de la mañana del lunes 18 de enero.



Sin embargo, desde el INDER Medellín aclararon que el partido sí se disputará, como estaba programado, sin público y son aglomeraciones en los alrededores, por el toque de queda.



Así lo confirmó Diana Toro, directora del INDER, en Blog Deportivo de Blu Radio. "Independientemente del toque de queda, el partido sigue adelante", dijo. Además, invitó a la afición para que vea el partido en casa.



No obstante, toma fuerza la versión de que en todo caso se estudiaría el posible cambio de sede del partido. Se espera este mismo viernes una confirmación de parte de la alcaldía.



Ya otros partidos están en duda, como el de Tolima y Once Caldas, por la negativa de Neiva de prestar el escenario. Y Millonarios deberá jugar en Manizales de local.





