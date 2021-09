Nacional, a la semifinal de la Copa Colombia

Atlético Nacional derrotó 3-1 en los tiros desde el punto penal a Santa Fe, tras el 1-0 en los 90 minutos reglamentarios, y clasificó a la semifinal de la Copa Colombia.

El juego de ida quedó 2-1 a favor del conjunto cardenal, pero Jefferson Duque anotó este miércoles el tanto del triunfo verde, 1-0, que forzó la definición.



Después de varias intentos sobre el pórtico de Leandro Castellanos, Nacional obtuvo premio.



Dorlan Pabón, de brillante presentación, levantó un centro preciso de costado, Jefferson Duque le ganó a su marcador y de cabeza ajustó su remate contra el palo para decretar la apertura del marcador, a pesar de la nula oposición del golero rival. 2-2, en el global.



La gran figura del juego fue el golero local, Aldaír Quintana, quien se encargó no solo de sacar balones con amenaza de gol durante el tiempo reglamentario, sino que en la definición desde el punto blanco fue clave.



Quintana atajó el cobro de Matías Castro, en un momento en el que la ansiedad por acertar en el cobro se hizo dueña de los jugadores.



Con la desventaja, pues Nacional tomó un segundo aire, logró irse arriba en el marcador y poner contra la pared a su rival, que no se paró de ese mal momento.



Juan Pedroza no pudo con la presión, fue al cobro, pero el jugador cardenal lo erró, el balón pegó en el palo y Nacional logró la clasificación.



La serie fue muy pareja, es claro que cada uno sacó el resultado en su casa, pero al final el cuadro antioqueño se quedó con el cupo a la siguiente fase.



Grigori Méndez, técnico santafereño, plantó bien a su equipo, pero la defensa se descuidó en la jugada del tanto de Duque, que desequilibró el compromiso.



Alejandro Restrepo, por su parte, movió sus fichas y le ganó el mano a mano a Méndez.



