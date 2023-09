Atlético Nacional volvió a sumar de a tres y, por ahora, el líder de la Liga 2023-II. Sin embargo, su juego sigue dejando dudas y el equipo aún tiene problemas defensivos, los mismos que sembraron inquietudes en los dos partidos anteriores, cuando perdió contra Millonarios y Águilas Doradas.

Este domingo logró la victoria 2-0 sobre Deportivo Pereira, en el Atanasio Girardot, en partido de la fecha 9; pero la historia habría sido otra si el equipo matecaña hubiera aprovechado las opciones que tuvo y porque la figura del partido fue arquero Kevin Mier.

El verde tuvo pasajes buenos y malos en el partido. Los primeros minutos fueron favorables, y por eso a los 13 minutos de juego, llegó la primera anotación, conseguida por Jefferson Duque, quien remató en el borde del área luego de una bonita jugada colectiva y de una buena proyección de Andrés Felipe Román, quien habilitó al atacante para su primer gol del semestre en la Liga.



El tanto de Duque quedó en la historia del club. Según el conteo del estadígrafo Javier Danilo Correa, fue el número 6.000 de Nacional en todas las competencias oficiales, sumando Liga local, Copa Colombia, torneos de Conmebol (Libertadores, Sudamericana y Merconorte) y la Copa Simón Bolívar, que se considera oficial por haber sido avalada por las federaciones de los países participantes. Además, según la misma fuente, Duque llegó a 116 goles oficiales con la camiseta verdolaga.

#DatoVerdolaga Los autores de los goles milenarios:



#1.000: Ángel Reynoso, 25/10/1964

#2.000: Osvaldo Palavecino, 12/02/1978

#3.000: Omar Cañas, 14/10/1990

#4.000: Tressor Moreno, 27/09/2000

#5.000: John Pajoy, 16/04/2013

#6.000: JEFFERSON DUQUE, hoy https://t.co/Pm0ji76JOZ — Javier Danilo Correa Ospina (@jdanilocorrea) September 3, 2023

En la segunda parte, Nacional sufrió más de la cuenta. El árbitro Carlos Ortega, de buena actuación, sancionó una pena máxima por una imprudencia de Cristian Zapata, quien golpeó por detrás a Kener Valencia.



En el minuto 49, Carlos Andrés Ramírez cobró el penalti y el portero Mier atajó para evitar el empate. Y luego salvó en otro par de oportunidades.

⚽➕ ¡MONUMENTAL! ¡Lo atajó Kevin Mier para mantener el cero en el arco de Nacional! #LALIGAxWIN pic.twitter.com/fll9gkbeeM — Win Sports TV (@WinSportsTV) September 3, 2023

La falta de eficacia del Pereira y hasta el palo evitaron que se emparejara el compromiso.



Con el paso de los minutos, Nacional fue soltándose y equiparó las cargas. Y cuando nadie lo esperaba, en el minuto 75 llegó el 2-0, con un remate desde afuera del área de Nelson Deossa que no era tan peligroso, pero que se desvió en Juan Sebastián Quintero para cambiarle el rumbo y meterse en el arco visitante.



Ya luego el partido entró en trámite: Nacional no sufrió más, pues Pereira no pudo reaccionar.Los verdes tienen 17 puntos y ahora tienen en la mira al Medellín, con el que se enfrentarán el domingo en el clásico antioqueño.



