Nacional respira profundo: ganó y está cerca de clasificar

Atlético Nacional venció 1-0 al Deportivo Pasto por la fecha 18 en la Liga colombiana 2020. Con gol de Baldomero Perlaza, los verdolagas quedaron cerca de asegurar la clasificación con dos fechas para terminar la fase de todos contra todos.

Los primeros 15 minutos fueron de estudio e imprecisiones en ambos equipos, Nacional intentaba salir jugando, pero no había sincronización en los pases. Pasto recuperaba, pero no se animaba a ser profundo sobre el arco de José Cuadrado.



Al minuto 29, Deportivo Pasto generó la primera aproximación clara del partido con una salida coordinada, pase de Jhon Pajoy a Ederson Moreno quien con pierna derecha exigió a Cuadrado.



El primer tiempo se concentró en el centro del campo, con la posesión del balón repartida entre ambos conjuntos. Nacional intentaba generar fútbol por el centro y era donde más elementos tenía su rival, derivando un poco fluidez en el juego.



En la etapa complementaria, el conjunto visitante se animó al ataque, a los dos minutos, un disparo de tiro libre exigió a José Cuadrado, quien atajó de manera providencial. Nacional se acercaba mediante lanzamientos de pelota quieta, pero sin la profundidad necesaria para generar acciones peligrosas.



Al minuto 24, Nacional generaron una gran jugada colectiva con cambios de orientación de derecha a izquierda, un centro de Estéfano Arango para Jarlan Barrera, quien había ingresado unos minutos atrás. El samario impactó la pelota con fuerza, exigiendo a Luis Delgado, quien efectuó una atajada notable.



Al minuto 35 y tras un error en el saque de Luis Delgado, Baldomero Perlaza recuperó la pelota y en asocio con Jarlan Barrera y Jefferson Duque, el ex Santa Fe entró al área y definió como un delantero, poniéndose en ventaja el conjunto antioqueño.



Atlético Nacional regresa al triunfo tras cinco partidos (tres en Liga y dos en Copa Suramericana), se mantiene entre los ocho y quedó muy cerca de asegurar su clasificación, con dos partidos pendientes frente a Alianza Petrolera en Barrancabermeja y Cúcuta como local. Deportivo Pasto encajó su segunda derrota como visitante de manera consecutiva.



En la próxima fecha, Atlético Nacional visita en Barrancabermeja a Alianza Petrolera. Entre tanto, Deportivo Pasto recibe en el estadio Libertad al Once Caldas de Manizales.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Redacción Futbolred

Medellín

