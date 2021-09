Nacional también es humano: no pudo ganarle al Deportivo Pasto

Atlético Nacional no pudo con Deportivo Pasto y debió conformarse con un empate a un gol, este sábado, en el estadio Atanasio Girardot, frente a 19.926 espectadores.

Los primeros 10 minutos tuvieron a Nacional como protagonista en el juego, controlaba la pelota y generó un par de ocasiones cerca del arquero Andrés Cabezas.



Pasto se tomó confianza tras los errores en defensa de los locales. Daniel Quiñones probó en dos ocasiones con remates que pasaron cerca del arco controlado por Aldair Quintana.



En el minuto 39, una incursión de Yeison Guzmán sobre el área terminó con un cruce del portero Cabezas, quien salió a cortar el avance. El ex Envigado cayó dentro del área. A pesar del descontento de los jugadores visitantes, el árbitro Steven Camargo no dudó en sancionar el punto penal. A los minuto 43, Jefferson Duque cambió la falta por el primer gol de la noche, en el que se puso en ventaja Atlético Nacional.



En la etapa complementaria, Nacional salió impreciso y tras un error en la zaga, Deportivo Pasto igualó el marcador: Sebastián Gómez no pudo dominar el balón en el borde de su área y Kevin Rendón se lo robó, para luego definir con claridad, a los 4 de la segunda etapa.



Con el pasar de los minutos, Nacional se iba desesperando por no estar al frente en el marcador. El que estaba cómodo en el juego era Pasto, quien estaba contento con el punto que estaba sumando como visitante.



Los últimos minutos fueron de intensidad para Nacional y de aguantar para el equipo pastuso, quienes lograron un gran resultado por fuera de casa. Al conjunto verdolaga, no lograron darle efecto las variantes y si bien sigue sumando, todavía no ha asegurado su clasificación a los cuadrangulares.



En la próxima fecha, Atlético Nacional visita al Deportivo Pereira en la capital risaraldense, mientras que Deportivo Pasto recibe en el estadio Libertad al Once Caldas.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal Futbolred

Medellín

