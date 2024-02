Nacional no levanta: no pudo ganarle como local al Once Caldas, vea los goles

Atlético Nacional perdió una nueva oportunidad de reivindicarse frente a sus hinchas, tras la dolorosa derrota del domingo contra América en Cali (4-1). Este jueves, los dirigidos por Jhon Bodmer empataron 1-1 contra Once Caldas, en el estadio Atanasio Girardot.

Si bien la posición en la tabla no es tan crítica para Nacional, el empate en casa no lo deja bien parado, en especial, en cuanto al funcionamiento del equipo, que volvió a quedar en deuda.

Once Caldas, que también pasa muchos trabajos en los últimos meses, logró sumar de visitante y así tuvo un respiro en la tabla del descenso.



El partido inició de la mejor forma para Nacional, que a los 3 minutos se puso adelante gracias al lateral Álvaro Angulo, quien marcó de cabeza tras un centro de Daniel Mantilla desde la izquierda. Fue el primer gol del jugador de 26 años en esta Liga.

Sin embargo, Once Caldas no se quedó con los brazos cruzados: a los 14 minutos tuvo un penal a favor, luego que el árbitro del partido, Bismarks Santiago, sancionara falta a favor del Once Caldas por un jalón de camiseta de Juan Felipe Aguirre a Jeider Riquett. El VAR tuvo que intervenir para apotar al juez central



Un ex jugador de Nacional, Dayro Moreno, desubicó al portero Harlen Castillo y logró el 1-1 que a la postre fue definitivo.



Dayro llegó a 219 goles en su carrera en la Liga y se ratificó, en solitario, como el máximo goleador colombiano de toda la historia, y quedó a cinco del máximo artillero, el argentino Sergio Galván.



Con este resultado Atlético Nacional quedó en el puesto 12 con 4 puntos, mientras que Once Caldas finaliza esta jornada décimo con 4 unidades.



Ahora el conjunto de Jhon Bodmer en la siguiente fecha tendrá que visitar el Alberto Grisales, para enfrentar a Águilas Doradas. Mientras que el equipo del ‘Arriero’ Herrera recibirá en el Palogrande de Manizales a La Equidad.

