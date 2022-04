Tres días después de haberlo derrotado 3-0 en la ida de los octavos de final de la Copa Colombia, Atlético Nacional no pudo contra Once Caldas, que le sacó un empate sin goles en la fecha 17 de la Liga 2022-I. No hubo dicha completa en la celebración adelantada por el cumpleaños 75 del club, que será el próximo viernes.

El equipo que dirige Hernán Darío Herrera no pudo descifrar el planteamiento del Once, que logró un buen resultado, pensando en la clasificación al grupo de los ocho.



A diferencia del partido de Copa, Once Caldas adelantó sus líneas e hizo que el juego de Nacional no fuera cómodo. Sin embargo, el local tuvo una aproximación muy temprano, a los 3 minutos, con un remate de Dorlan Pabón que controló sin problemas el portero Gerardo Ortiz.



Rápidamente Once Caldas se acercó, exigiendo a Kevin Mier un remate de Juan David Rodríguez de media distancia. El juego iba subiendo en intensidad y ritmo. En el minuto 18, a través de Jefferson Duque, Nacional volvía a generar peligro.



Los verdes seguían atacando, mientras Once Caldas se replegaba de buena manera. El juego no tenía muchas emociones, salvo un par de remates de la visita y dos intentos de chalaca, uno de Duque y otro de Giovanni Moreno.



El cambio de idea de Nacional para el segundo tiempo

En el segundo tiempo, Nacional salió con un mayor ímpetu por la victoria. Al minuto 2, Cristian Castro Devenish, con un potente remate de media distancia, mandó la pelota muy cerca del arco visitante.



Once Caldas reaccionó y al minuto 32 a través de un contraataque, Ménder García exigió a Kevin Mier con un potente remate cruzado que el golero logró atajar de gran manera.



En el remate del partido, cayó un fuerte aguacero, cuando Nacional sometía a su rival, aunque sin precisión para rematar. Once Caldas aguantaba como podía, pues el empate parcial le servía en sus aspiraciones de mantenerse entre los ocho primeros.



Al final, Nacional lo intentó, pero no logró pasar del 0-0 con un Caldas que mejoró en defensa respecto al partido de Copa y trabajó para sacar el punto del Atanasio.



