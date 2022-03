Atlético Nacional y Santa Fe se vuelven a ver frente a frente, este lunes (7:35 p. m. TV de Win +), en el Atanasio Girardot, en un partido de la fecha 13 de la Liga en el que ambos buscan acercarse a la zona de clasificación a los cuadrangulares. Los verdolagas, además, persiguen la punta que defiende Millonarios.



El equipo cardenal llega a este juego motivado, con aire en la camiseta, luego del imponente triunfo que tuvo en la jornada anterior contra Atlético Bucaramanga, al que venció 3-1. Lo más satisfactorio de esa victoria, además de los tres puntos vitales, fue que el delantero Wilson Morelo se destapó con triplete, algo que llena de ilusión al club y a los hinchas, de cara a este remate del campeonato en el que el equipo buscará no salir más del grupo de los ocho.



Santa Fe ha tenido altibajos en la temporada, busca afianzarse, encontrar la regularidad necesaria para encaminar la clasificación entre los ocho. Por ahora está adentro, pero con lo apretada que está la tabla no puede darse el lujo de perder esta noche en el Atanasio Girardot.



“Hay que hacer nuestro juego, como el último partido que lo hicimos muy bien, ver lo que podemos generar nosotros y no preocuparnos por las fallas del rival... Nacional tiene una nómina espectacular, jugadores importantes y vienen de levantar un 3-0 de visitante, no creo que estén bajoneados por eso”, dijo el técnico cardenal, Martín Cardetti, que solo tendría como ausencia al atacante Wilfrido de la Rosa, al que siguen esperando para que esté al ciento por ciento.



Cardetti se refería justamente a la exhibición del equipo antioqueño, que en la fecha anterior caía goleado por el Deportivo Cali y sacó su casta en el segundo tiempo para empatar el partido 3-3. Para el juego de hoy, el DT Hernán Darío Herrera recupera a los jugadores Yerson Candelo y Hayen Palacios, que se perdieron un par de partidos por lesiones musculares.



“Contra Santa Fe tenemos que tener paciencia, buena circulación del balón y tener cuidado en los detalles, donde ellos son muy fuertes con espacios... tiene jugadores importantes y que pueden hacer diferencia; tenemos que ser inteligentes y hacer nuestro juego",d dijo Álex Mejía.



DEPORTES

Más noticias de deportes