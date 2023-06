Atlético Nacional y Millonarios no se hicieron daño este miércoles con el empate 0-0 en el duelo de ida de la final de la Liga, jugado en Medellín, por lo que todo se definirá el sábado en el estadio El Campín.

Verdolagas y Embajadores disputaron un duelo muy reñido en el que los visitantes lucieron mejor pero no pudieron aprovechar las oportunidades que tuvieron para llevarse un mejor botín de un atiborado estadio Atanasio Girardot de Medellín.



De hecho, en redes sociales hay un gran debate por una polémica jugada que habría cambiado el rumbo de la final. En el video de la situación, según expertos arbitrales, una clara opción a favor de Millonarios que fue detenida por el árbitro Carlos Ortega y que, al final, favoreció a Atlético Nacional.



La jugada que pudo cambiarlo todo en la final entre Nacional y Millonarios

Nacional vs. Millonarios en la ida de la final. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

En el inicio del juego, la presión de los capitalinos empezó a tener un buen efecto ante un rival maniatado, que trataba de asociarse pero tenía muchas dificultades para romper a un equipo muy organizado.



Así fue como llegó el primer acercamiento al minuto 8 en una gran jugada colectiva entre el extremo Jader Valencia, el goleador Leonardo Castro y el veterano David Silva, que sacó un remate que pasó desviado.



La más clara, sin embargo, llegó al 15' en otra asociación en la que Silva habilitó con un taconazo al creativo Daniel Cataño, que en el área sacó un remate que se estrelló en el palo. Los visitantes siguieron atacando y tuvieron varias oportunidades más con remates de Castro o Cataño que atajó Harlen 'Chipi Chipi' Castillo. La única oportunidad de los Verdolagas en el primer tiempo llegó al minuto 36 con un remate de larga distancia del veterano central Cristian Zapata que despejó el guardameta Juan Moreno.



Ya en la segunda mitad, llegó el momento de la polémica. En el minuto seis de la parte complementaria, Jader Valencia fue atropellado por Juan Felipe Aguirre, luego de que el jugador de Millonarios ganara la pelota en una disputa.



Ante el golpe, el árbitro Carlos Ortega decidió interrumpir el partido y sancionar falta a favor de Millonarios. Sin embargo, el juez terminó afectando al equipo víctima de la infracción, pues el balón había quedado en poder de Millonarios, que se lanzaba al ataque con dos jugadores ante un solo defensor de Nacional.

El experto en arbitraje Andrés Grimaldo, reconocido en redes como 'El VAR Central', manifestó en su análisis para 'Win Sports' que "El colegiado Fifa se apresuró con el silbato, y marcó la falta de inmediato, esto sin percatarse de que acabaría favoreciendo al equipo que cometió la infracción y no al revés como marca la regla".



"No se tomó el segundo de más para pensar", añadió en Twitter.



❌ Minuto 51: Mal Ortega en esta jugada. Se apresuró en sancionar la falta (que existía), pero omitió una clara ventaja que favorecía a Millonarios, eran dos jugadores contra uno. No se tomó el segundo de más para pensar #LALIGAxWIN pic.twitter.com/yPgmXtfupq — El VAR Central (Andrés) (@ElVarCentral) June 22, 2023

En los minutos finales, el desgaste del partido se empezó a sentir y el juego se hizo espeso, aunque Millonarios se adueñó del balón y en una gran jugada colectiva estrelló un balón en el palo al 72', con un remate de Silva. A



Al final, ninguno de los dos equipos logró romper la diferencia y todo se definirá en Bogotá.

