Nacional y Millonarios jugaron el mejor partido del semestre, se entregaron, atacaron, agradaron, cometieron errores, marcaron goles y superaron las polémicas arbitrales. Pero el premio fue para el equipo de Alberto Gamero, que, con el 2-2 en el Atanasio Girardot, queda muy bien parado en su intención de clasificar a la final.

El partido fue una locura en los primeros 15 minutos. Nacional marcó tres goles y estaba perdiendo 0-1… No iban dos minutos cuando Jarlan Barrera le rompió el arco a Álvaro Montero. Pero luego de revisar el VAR, el árbitro Carlos Ortega anuló la jugada por fuera de juego del anotador.

La jugada polémica del partido: ¿fue gol de Nacional?



A los 7 minutos, Nacional volvió a meter la pelota en el arco de Millonarios: Montero tuvo dos salidas terribles en las que no aprovechó su estatura. En la segunda, fue a luchar sin decisión por un balón con Jéfferson Duque, que se anticipó con la cabeza y en el rebote, Emanuel Olivera la metió. Pero primero el VAR y luego Ortega consideraron que había falta del '9' de Nacional. No parecía, la verdad.



Y a los 13 minutos, cayó una pelota al área de Nacional y Yerson Candelo saltó a cabecear muy mal y terminó metiendo la bola en su propio arco. Millonarios la pasaba mal, Nacional lo arrollaba y sin embargo, salió del primer cuarto de hora con ventaja.



(Lea también: Lionel Messi le responde a Dibu Martínez: esto es lo 'difícil' de Colombia)



Otra cosa fueron los minutos siguientes, cuando Nacional perdió la intensidad con la que había comenzado el partido y Millonarios quiso darle validez en el juego a la ventaja que había sacado en la cancha. Y fueron los mejores minutos del equipo de Gamero, con Daniel Ruiz y Mackalister Silva encendidos, con Larry Vásquez quitando y apoyando, con el joven Carlos Gómez dándose un festín por la banda y hasta con Diego Herazo metido en el circuito.



Pero ese dominio de Millonarios no lo pudo traducir en más goles. La más clara la tuvo Gómez, luego de un brillante pase de Silva: la quiso meter con un tiro cruzado y se le fue afuera por muy poco.



Los azules perdonaron. Los verdes no: a los 41, Daniel Mantilla, el único que mantuvo siempre la intensidad y el nivel en la primera etapa, desbordó por la derecha y tiró un centro. Barrera, que había estado desaparecido, anticipó a Elvis Perlaza y empató el partido.



Y faltaba una más, esta a favor de Millonarios, en el tiempo de reposición, cuando Diego Herazo quiso picar la pelota y Olivera se estiró para sacar la pelota de la raya: la celebró más que el gol que le anularon.



El segundo tiempo siguió siendo un mano a mano, pero con menos intensidad de lado y lado. Eso sí, ambos la tuvieron para haber sacado ventaja. Lo hizo primero Millonarios, que estrelló dos veces la pelota en el poste en la misma jugada, a los cinco minutos: primero, Larry Vásquez, de cabeza, y luego, Silva, en el rebote, tirándose al piso solo para mandar la bola al mismo lugar.



(Además: Egan Bernal ataca a las 'barras bravas' de Gustavo Petro, vuelve y carga)



Las de Nacional llegaron con un Millonarios jugado en campo rival, tratando de sacar la pelota desde el fondo. En ambas, los mismos protagonistas, Dorlan Pabón en el remate y Álvaro Montero para evitar el grupo de un estadio lleno, que tiñó de verde hasta el aire.

Remate con buen fútbol y golazos



Pero fue Millonarios el que tiñó el marcador de azul, en un extraordinario contraataque: Ómar Bertel recuperó un balón en su área, se lo pasó a Vásquez, Vásquez a Silva, Silva a Sosa, Sosa de nuevo a Mackálister, que levantó la cabeza y vio entrar a Daniel Ruiz, que, con tiempo y espacio para resolver, definió con clase. Golazo, a los 29 minutos.



El dominio y la alegría le duró poco a Millonarios: la tercera intervención del VAR le dio la razón y el 2-2 a Nacional: Sebastián Gómez intentó rematar, la pelota pegó en un rival y le cayó a Ruyery Blanco, que parecía adelantado. El toque al centro fue para Yeison Guzmán, que venció a Montero. Todo legal: Elvis Perlaza habilitaba a Blanco.



Ya Millonarios fue más precavido y después del 2-2, José Cuenú entró por Mackalister. Pero se metió muy atrás y Nacional intentó marcar el tercero. Casi lo encuentra por la misma vía en que empezó perdiendo, un desvío en Pereira que hizo exigir al portero Montero.



Millonarios no pierde con Nacional en Medellín desde septiembre de 2017 y mantuvo esa racha en el mejor momento: sigue como líder y ahora deberá revalidar eso el sábado en Barranquilla, contra Junior.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc