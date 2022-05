Si Nacional y Millonarios quieren ir a la final y pelear la estrella, tendrán que demostrarlo este martes cuando midan fuerzas en el Atanasio Girardot (8:05 p. m. Win +), en el partido de la fecha 2 del grupo A en los cuadrangulares de la Liga. Ambos saben que este partido será especial y determinante para sus ambiciones. Hay más que una rivalidad en juego.

Nacional y Millonarios, por el honor

Nacional vs. Millonarios

Para el equipo verde significa hacer respetar su casa contra uno de los rivales favoritos a llegar a la final y ganar el título. Nacional asume el reto de frenar al equipo de Alberto Gamero, que ya ganó en la primera jornada del grupo. Por eso, en Nacional solo se piensa en ganar, para evitar que el equipo bogotano alce más vuelo.



Este lunes, el Atanasio Girardot abrió sus puertas y vibró. Los ruidosos fanáticos verdolagas afinaron gargantas para lo que harán este martes, gritaron, apoyaron, luego invadieron la cancha, incontenibles, seguramente ansiosos por lo que significa enfrentar a Millonarios.

“Vamos a jugar en nuestra casa y somos fuertes; en Barranquilla sufrimos, pero acá, con nuestra hinchada, será diferente... Sería lindo ganarles y montarnos en el primer lugar”, dijo, como una consigna o grito de batalla, el jugador Andrés Andrade, que está muy motivado, como si este rival aumentara el deseo de victoria. Al menos así lo planteó el jugador horas antes del duelo.

“Tenemos dos partidos seguidos de local y van a deparar nuestro futuro. Millonarios es uno de los rivales que dan como candidato a quedarse con el grupo, entonces eso nos tiene más motivados; además, estamos con nuestra gente; espero que ese estadio esté lleno, verde, que nos apoyen y griten hasta último minuto para poder quedarnos con la victoria”, agregó Andrade.

Para el equipo azul, la misión es salir a desafiar esa atmósfera previa, ese seguro infierno que serán las gradas del Atanasio Girardot, aplacar la presión, si es que la hay, y los nervios, si es que los hay, para jugar de visita así como lo hace en casa; es decir, salir a jugar por la victoria, así sea en una cancha tan adversa.

Gamero sabe de la importancia del juego: “Esto es un partido élite, importante para la institución, la hinchada, y veo el equipo optimista; enfrentamos un buen equipo, pero estamos tranquilos, con la sensación de querer hacer un buen partido, y estoy seguro de que lo vamos a hacer, porque este equipo se entrena bien”, dijo el entrenador azul en rueda de prensa.



Armar la defensa fue el tema que trasnochó a Gamero en la última semana, primero porque se le fue el central Juan Pablo Vargas, su estandarte de la zaga, a la selección de Costa Rica, y, segundo, porque Andrés Llinás andaba entre algodones, finalmente viajó con el equipo a Medellín y jugaría esta noche, para tranquilidad de Gamero.

Ya Nacional se robó un punto valioso de Barranquilla, en el empate con Junior. Valioso porque fue de visita, pero tendrá su verdadero significado en el grupo si lo revalida ganando en casa. Y si Millonarios perdió a Vargas, Nacional también tendrá una baja de peso, la de

Nacional, sin Gio

Millonarios volvió a irse en blanco el sábado, contra Nacional. Foto: Néstor Gómez - EL TIEMPO

El técnico Hernán Darío Herrera anticipó que esa baja no le hará cambiar los planes. “El módulo no lo hemos cambiado, no porque no esté Gio vamos a cambiar, no, no porque venga una final contra Millonarios lo vamos a cambiar. La estructura sigue, pero con diferentes variantes”, dijo en rueda de prensa.



Se trata de un partido especial para ambos clubes, para las aficiones, para la historia, para el campeonato. Nacional no se concibe perdiendo puntos contra Millonarios, nunca, ni en esta fase ni en ninguna, y menos jugando en su casa. Millonarios, igual, porque este es el partido que pone en juego el máximo orgullo y, de paso, la idea de juego que el equipo azul quiere imponer en la Liga, que lo ha llevado a ser, de momento, el mejor del semestre y le ha asignado cierto favoritismo.



Sin embargo, está claro que en este tipo de duelos no hay pronósticos que valgan, ambos juegan al todo o nada.



