Muchas cosas han cambiado en el último mes y medio, contado a partir de la última visita de Millonarios a Atlético Nacional en Medellín. Ese 31 de mayo, los azules se ilusionaban con pelear por una nueva estrella al sacarles un valioso punto a los verdes en el Atanasio Girardot, con un 2-2 vibrante.

Pero las cosas resultaron muy distintas para Millos a como se proyectaban en ese momento. Ese día comenzó un sequía de triunfos que se mantiene hasta hoy, con siete fechas sin ganar. Y a eso se suma una anemia ofensiva preocupante: tres goles marcados en seis partidos.



Nacional, en cambio, se recuperó, pasó de primero en el cuadrangular y luego le ganó la final al Tolima para colgar la estrella 17 en el escudo. Este sábado, su equipo principal vuelve al Atanasio para recibir a Millonarios, a las 6:10 de la tarde, con señal de Win Sports +.

Millonarios, en busca del gol perdido



La preocupación de Millonarios es grande en cuanto a la falta de gol (véase gráfico). No habían pasado 24 horas de la eliminación de los cuadrangulares cuando anunció la contratación de Luis Carlos Ruiz, que venía de ser segundo goleador del campeonato con Cortuluá. Pero el problema se alarga.

Por lo pronto, Millos no contará con Diego Herazo, que no viajó a Medellín, pero sí con Daniel Cataño, uno de los refuerzos anunciados esta semana, procedente del Deportes Tolima.

Daniel Cataño ya es jugador de Millonarios.

“Este equipo crea, elabora, juega la mayor parte del partido en campo contrario, pero nos falta meterla. Nosotros estamos tranquilos porque trajimos un goleador, Ruiz lleva 12 goles en el año”, dijo el técnico de Millonarios, Alberto Gamero.



“Ningún hincha puede decir que Millonarios es un desastre. Somos un equipo con orden, con una idea de juego”, agregó.



Los fanáticos, tras los empates en casa contra Pasto y Bucaramanga, comienzan a perder la paciencia.



“A la hinchada, yo como cabeza visible, entiendo que no tengan calma, pero estoy tranquilo porque veo cosas buenas. Por momentos la gente disfruta del juego del equipo, nos falta el complemento de hacer el gol”, señaló Gamero.

Nacional, en medio de un ambiente difícil

No obstante el título, en Nacional las últimas semanas no han sido fáciles. El episodio de la salida de Giovanni Moreno, uno de los artífices de la estrella 17, rompió la relación entre los hinchas y los directivos. Y luego, en la reaparición del equipo titular, perdió 3-1 con Junior. Además, ese día perdió al portero Kevin Mier, que salió expulsado.



Sin embargo, el técnico Hernán Darío Herrera está tranquilo y cree que puede revertir el mal comienzo. “Vamos a jugarles de igual a igual a Millonarios, más allá de la parte física, somos un equipo difícil, complicado. Los preparadores físicos saben cómo está el equipo, no los veo por ahora con esa dinámica con la que terminaron el torneo anterior. Contra Junior nos costó en lo físico y esperamos contra Millonarios acomodarnos mejor para ser más competitivos”, dijo el Arriero.



“Son partidos parejos, difíciles, nos conocemos muy bien, sus funcionamientos. Será complicado tanto para ellos como para nosotros, tenemos la necesidad de ganar por ser locales”, agregó Herrera.



Nacional, además, le puso más picante al clásico al anunciar, a pocas horas de enfrentar a Millonarios, la contratación de Andrés Felipe Román, uno de los jugadores más destacados del equipo azul en los últimos años.



Román, que se fue con el pase en la mano de Millonarios, firmó por un año, en condición de préstamo con opción de compra. Y de inmediato, Herrera lo incluyó en la convocatoria para este partido.



Apenas van dos fechas de la nueva Liga. Pero comenzar sin triunfos no es bueno ni para Millonarios ni para Nacional. Por eso, el partido de este sábado tiene un picante adicional.



