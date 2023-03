Millonarios le apostó al objetivo internacional y tomó una decisión arriesgada: enviar a Medellín un equipo alterno para un partido que la hinchada vive de manera especial: el clásico contra Atlético Nacional, en Medellín. El juego se verá este sábado por Win Sports+, a partir de las 6:10 p. m.

El equipo que dirige Alberto Gamero le dio prioridad a la Copa Libertadores, en busca de conseguir el paso a la fase de grupos, a la que no accede desde 2018, cuando llegó como campeón de Liga.



(Lea también: Millonarios tendrá que ir por la hazaña contra Atlético Mineiro, en Brasil)



El reto es complicado: viene de empatar el miércoles contra Atlético Mineiro en El Campín (1-1), lo que lo obliga a ganar en Belo Horizonte para clasificar.

Millonarios asume el riesgo: va con suplentes a Medellín

En ese orden de ideas, Gamero le da rodaje a la nómina alterna. Ya el propio técnico lo había anunciado tras el juego contra los brasileños en Bogotá.



“Hoy (miércoles) hubo un desgaste grande. El sábado tenemos un partido a las 6 de la tarde. Después hay que viajar y luego nos vamos a Brasil. Pueda que algunos te lleguen al partido del sábado, pero de pronto no al miércoles”, aseguró Gamero.

Alberto Gamero, técnico de Millonarios. Foto: José Jácome. Efe

Eso se notó en la lista de convocados para este partido. Ninguno de los 10 jugadores de campo titulares que actuó el miércoles contra Atlético Mineiro viajó este viernes a Medellín para enfrentar a Nacional.



Los cinco que ingresaron (Israel Alba, Juan Carlos Pereira, Fernando Uribe, Jáder Valencia y Luis Paredes), más el portero titular, Álvaro Montero, serán la base del equipo que enfrentará un partido clave en el corazón de los fanáticos.

¡Vamos todos unidos! ⚽️🔵



Este es el grupo de jugadores que viajarán a Medellín para enfrentar a Nacional en el Atanasio Girardot. ✈️🔵 ¡VAMOS MILLONARIOS! pic.twitter.com/hboKdkfr06 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) March 10, 2023



Ya Gamero había hecho algunos ensayos con nóminas alternas en Manizales, donde perdió 1-0 contra Once Caldas, y en Bogotá el domingo pasado, cuando venció 2-0 al Deportivo Cali. Pese a la derrota en Palogrande, el técnico quedó conforme con lo que vio.



“Hubo una nómina que me dejó satisfecho y si esa nomina tiene que ir a jugar allá, pues va a jugar. Contra Caldas el equipo me gustó, contra Cali me gustó y contra Nacional no podemos descuidar, señaló el DT.



Del lado de Nacional, Paulo Autuori, su DT, también trata de estabilizar una nómina. “Creo que se trabaja normal, no hay que cambiar, no es más que un juego. Seguro tiene una característica distinta porque es un clásico, pero estos son los partidos que no preocupan porque generan una motivación especial”, declaró.



