Millonarios le dio prioridad a la Copa Libertadores y mandó la suplencia a un partido clave en la Liga, el clásico contra Atlético Nacional, en el estadio Atanasio Girardot.

A pesar de lo arriesgado de la apuesta del técnico Alberto Gamero, el plan le salió bien a Millonarios: empató sin goles con los verdes, que podían terminar el día como líderes de la Liga si ganaban este partido.

Millonarios viajará este domingo a Brasil con su nómina principal para tratar de derrotar como visitante a Atlético Mineiro y meterse en la fase de grupos de la Copa.

Los mejores memes del partido entre Nacional y Millonarios

Las redes sociales no le perdonaron a Nacional no haberle ganado a un equipo que solamente tenía un titular en la cancha, el portero Álvaro Montero, quien, a propósito, fue la gran figura del encuentro.



Los memes no perdonaron el empate entre Nacional y Millonarios. Estos sin algunos de los mejores que circularon en Twitter:

Manden a Autuori en el vuelo de Millonarios a Brasil pic.twitter.com/Kxcug7rMrz — david (@dcastanoo) March 12, 2023

Momento en que sabíamos que no íbamos hacer gol pic.twitter.com/lrQZ2p7kUR — EL TIGRE VERDOLAGA 🇳🇬 (@ELTITI30137381) March 12, 2023

Cómo no le vas a ganar a la C de Millonarios????? pic.twitter.com/gZgsIZwxpG — Santiago Botero (@MrHg0823) March 12, 2023

Los hinchas de @nacionaloficial apenas vieron que @MillosFCoficial mandó la suplencia pic.twitter.com/i5F17ynYiR — Juan Leonardo (@millosjuancho) March 12, 2023

Contra la alterna de millos y boconeando toda la semana. Tiene más dignidad miguel polo polo pic.twitter.com/GkZG51nPko — Santiago T. (@samnthxc) March 12, 2023

Gracias por prestarle el Anastasio a la sub-20 para entrenar pic.twitter.com/E7Boq89UJr — juanfra 🐴 (@juanfra312003) March 12, 2023

¿Seis años sin perder en Medellín contra los verdes? pic.twitter.com/2k6ANOI3Au — 𝐵 (@BrianCas120) March 12, 2023

