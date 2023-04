Atlético Nacional no podrá disputar el partido contra Melgar de la Copa Libertadores, que se debía de disputar el próximo jueves en el estadio Atanasio Girardot, pero lo hará en Barranquilla.

“Buscamos una decisión concertada. El jueves será el partido contra Melgar, la determinación es concertada. No se juega en Medellín porque no hay garantías para jugar en paz y no ocurra lo del domingo pasado", indicó Oscar Hurtado, alcalde encargado de Medellín.



Y agregó: "Hay voluntad de los barristas , del equipo Nacional y de la dministración local, pero no hemos llegado a un acuerdo para concertar que se juegue en paz".

Otra opción

"Esta mesa es un instrumento que nos da la ley del fútbol y que está reglamentado por decreto nacional y distrital y se hace para tomar decisiones en fútbol en paz", indicó Hurtado.



El domingo pasado, el partido Nacional vs. América no se pudo jugar por los desmanes que protagonizaron los hinchas de la tribuna sur del escenario deportivo.



"Este martes nos volveremos a reunir. Esperamos que todo salga bien y que se garantice que se juege en paz", sentenció Hurtado.

Sobre las 6:20 de la tarde inició la evacuación del estadio. Foto: Cortesía



Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla, informó que, tras recibir la solictud de las agremiaciones de fútbol, se decidió que en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez se celebre el encuentro futbolero entre Atlético Nacional y Melgar, que corresponde a la Copa Libertadores.



Asimismo, Pumarejo recordó que la casa de la Selección, “por donde entró el fútbol a Colombia y, al mismo tiempo, la sede de los Juegos Panamericanos 2027, nunca puede decirle que no al deporte”.



Nacional ratificó la información, pero advirtió que dicho compromiso será a puerta cerrada.



Conmebol confirmó la información en sus redes sociales.



La Dirección de Competiciones y Operación de la Conmebol informó sobre el cambio de escenario, en el partido Atlético Nacional (COL) vs. Melgar (PER), correspondiente a la Fase de Grupos de la Conmebol Libertadores 2023.



La programación ha quedado así:

Partido nº 61: Atletico Nacional (COL) vs. Melgar (PER)

Fecha: 20 de abril de 2024

Hora Local: 19:00h – (00:00h GMT)

Local: Estádio Metropolitano Roberto Melendez (Barranquilla, Colombia)

🔄 Cambio de estadio en partido de CONMEBOL @Libertadores 2023 🏆https://t.co/Ik4d4r0ZlC — CONMEBOL Media (@ConmebolMedia) April 18, 2023

El Esmad y la Policía se encargaron de disolver los disturbios. Foto: Cortesía



