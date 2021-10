Medellín le metió un susto a Nacional, pero el clásico se fue en tablas

Nacional y Medellín igualaron 1-1 este sábado, en el estadio Atanasio Girardot, en un partido en el que Andrés Mosquera Marmolejo, el portero del DIM, evitó una goleada en la primera etapa y luego, los rojos le metieron un susto a Nacional.

Fue el primer clásico paisa con público en las tribunas tras la pandemia de covid-19 y tanto los hinchas rojos como los verdes hicieron la fiesta en las tribunas. Pero los que estuvieron más cerca de celebrar, de entrada, fueron los de Nacional.



Mosquera Marmolejo, figura clave del Medellín

Después de un primer tiempo de enorme dominio de Nacional, el portero Andrés Mosquera Marmolejo fue gran figura del partido, al atajar en ocho ocasiones. De ellas, tres fueron determinantes: a los ocho minutos, se exigió para detener un remate de Dorlan Pabón. Luego, a los 14, voló para detener un tiro de media distancia de Jarlan Barrera. Y a los 34, con los mismos protagonistas, de nuevo el portero del DIM resolvió a su favor.



La lluvia, que ya acompañaba desde el primer tiempo, complicó el desarrollo del juego en la segunda etapa, cuando empezaban a aparecer charcos en la cancha del Atanasio Girardot. Y allí, ya Nacional no llegaba con la misma facilidad.



La contundencia que no había tenido Nacional en todo el partido sí la tuvo el DIM para irse en ventaja. A los 27 de la segunda etapa, Jean Pineda levantó la pelota y el argentino Adrián Arregui, que fue a buscarla de cabeza, aprovechó la duda en la salida del portero Aldair Quintana y acabó metiéndola con el hombro en el salto.



Nacional se fue encima en busca del empate y lo encontró en el minuto 85, luego de un gran centro de Yerson Candelo y un cabezazo de Baldomero Perlaza.

¿Cómo quedaron los paisas en la tabla de la Liga?

Los verdes siguen mirando a todos sus rivales desde arriba. Llegaron a 33 puntos y le llevan seis de ventaja al segundo, Deportes Tolima, a la espera de lo que pase el domingo en el duelo entre Santa Fe y Millonarios.



Por su parte, Medellín perdió la opción de meterse entre los ocho: el empate lo deja de noveno, con 19 unidades, las mismas del octavo, América, pero también pendiente de los juegos del domingo.



