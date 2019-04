Paulo Autuori, a evitar otro fracaso con Nacional

El brasileño Paulo Autuori ha sido resistido en el banco de Atlético Nacional, pues ya tiene fracasos encima y quiere evitar otro alcanzando la clasificación a los cuadrangulares del torneo local.

Por eso son vitales los partidos que le restan, comenzando por el clásico contra el Medellín, a disputarse este miércoles a las 8:30 de la noche en el estadio Atanasio Girardot.



Si bien una derrota o un empate lo dejan vivo, es cierto que la opción de ir por el título en la Liga no es muy claro, porque entraría a depender no solo de sus resultados, sino de lo que puedan conseguir sus rivales cercanos.



Autuori se hizo cargo del club antioqueño a comienzos de noviembre, pero pocos días después tuvo el primer tropiezo: en el 2-2 con Leones, Nacional fue eliminado de la Liga en el Todos contra Todos, no clasificó a la siguiente fase y, por ende, la estrella 17 fue un sueño.



Pero el estratega siguió en el cargo, respaldado por una junta directiva que, aún hoy, cree en su trabajo. Al técnico lo favoreció que había acabado de llegar, solo dirigió ese partido, así que la crisis venía desde antes.



Un buen clavo para sacarse era la Copa Libertadores. Nacional tuvo una buena ocasión de avanzar, pero los resultados y el juego no fueron los mejores.



El elenco antioqueño, bajo el mando de Autuori, disputó cuatro partidos, ganó dos, empató uno y perdió otro, fue eliminado en la definición de los tiros penaltis por Libertad, en casa, algo que dolió demasiado: Autuori siguió como técnico, tras el 58 por ciento de rendimiento en la Copa.



En la Liga I Nacional y Autuori sobreviven y esperan seguir de largo en busca del título, para eso tienen cuatro encuentros con los que se definirá su futuro, el primero de ellos, este miércoles en el clásico paisa.



Deportes