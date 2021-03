Nacional, en medio de muchas discusiones, venció al Junior

Atlético Nacional se impuso 1-0 sobre Junior, por la fecha 12 en la Liga I-2021. Los verdolagas mejoraron en la etapa complementaria y lograron anotar el gol del triunfo, mediante un cobro desde el punto penal de Jefferson Duque, quien llegó a su sexto gol en el campeonato. Fueron expulsados por los verdes Yerson Mosquera y por los visitantes, Teófilo Gutiérrez.

Los primeros minutos de juego, tuvo a un Junior punzante y peligroso sobre el arco contrario, Nacional no lograba cohesionar su estilo de juego y le costaba meterse al partido. Al minuto 8, Gabriel Fuentes con pierna derecha y de media distancia, asomó sobre el arco verde, pero la pelota se marchó ligeramente desviado.



Al minuto 21, una pérdida en el mediocampo de Michael Chacón, derivó en un desborde de Miguel Borja, quien eludió al arquero Aldair Quintana por el sector derecho, el delantero cordobés se había quedado sin ángulo de tiro y centró al área, para que aparezca Teófilo Gutiérrez, quien la empujó al fondo de la red. Sin embargo, el árbitro Ferney Trujillo de Casanare analizó con el VAR y determinó anular el gol, por fuera de lugar de Borja.



Nacional no lograba arrimarse al arco de Sebastián Viera y le costaba trasladar la pelota desde su área hasta la del conjunto barranquillero. Junior terminó el primer tiempo insistiendo por los costados, aunque le faltaba eficacia.



En la etapa complementaria, ingresó Andrés Andrade en lugar de Tomás Ángel, buscando un mayor peso ofensivo. Junior mantenía la presión alta y basaba sus ataques en las bandas, aunque no lograba encontrar a sus delanteros Miguel Borja y Teófilo Gutiérrez.



Sobre los 15 minutos, Alexandre Guimarães efectuó dos cambios más; ingresaron Bryan Rovira y Danovis Banguero, en lugar de Michael Chacón y Juan David Cabal. Sobre el minuto 19, Atlético Nacional quedó con 10 jugadores, tras la expulsión de Yerson Mosquera por una falta sobre Didier Moreno.



Luego de la infracción hubo un forcejeo, y una agresión de Teófilo Gutiérrez sobre Jarlan Barrera. El árbitro Ferney Trujillo va a chequear el VAR y luego de varios minutos, el central determinó expulsar con roja directa a Gutiérrez, quedándose Junior con 10 jugadores.



Sobre el minuto 25, Brayan Córdoba ingresó en lugar de Jarlan Barrera, buscando fortalecer más su zaga posterior. Nacional se volcó al ataque y entre 27 y 28, con Andrés Andrade y Bryan Rovira se acercaron en peligro al área rival. Al minuto 28, una sujeción de Willer Ditta sobre Geisson Perea fue consultada por el VAR, a lo que el juez Trujillo no dudó en sancionar penal a favor del local.



Sobre el minuto 32, Jefferson Duque de tiro penal, abrió el marcador a favor de Atlético Nacional, mediante un cobro con pierna derecha al ángulo superior derecho. El delantero antioqueño marcó su quinto gol en la Liga.



Tras el gol, Junior salió a buscar el empate con más ímpetu que precisión. Nacional aguantaba los embates del equipo visitante, mientras salía en velocidad por las bandas. Al final, los verdolagas consiguen un triunfo clave para mantenerse en los primeros rivales, de paso, complican a un rival directo como Junior que sigue con dificultades en su funcionamiento.



En la próxima fecha, Atlético Nacional visita a Millonarios, el próximo domingo 21 de marzo, desde las 8 de la noche, en el estadio El Campín de Bogotá. Mientras que Junior recibe el próximo sábado 20 de marzo a Deportivo Pereira, desde las 7:40 de la noche, en el estadio Metropolitano de Barranquilla.



