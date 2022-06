En el grupo A, la pelea por el cupo a la final es cosa de dos y se resolverá este miércoles, en 90 minutos: Atlético Nacional recibe, desde las 8:15 de la noche, al Junior de Barranquilla. El juego se verá por Win Sports +.

A Nacional le basta un empate o la victoria para volver a una instancia definitiva luego de cuatro años. A Junior, en cambio, solo le sirve ganar y por eso será un partido trascendental.



Nacional toma las cosas con tranquilidad



“Nosotros estamos planificando el partido como los otros, tenemos la obligación de ganar en casa y clasificar. No estamos pensando sino en vencer y sabemos que tendremos a un rival muy complicado como Junior. Tenemos un equipo fuerte, sólido, que en todos los partidos hemos tratado de sumar y lo hemos logrado, a casi a todos los recuperamos de la virosis. Lastimosamente, no pudimos lograrlo con Felipe Aguilar. ‘Gio’ (Moreno) viene de una recuperación, estará convocado. A Álvaro Angulo no lo vamos a llevar y Yerson Candelo está en perfectas condiciones”, precisó el técnico Hernán Darío Herrera.



“Tenemos una gran hinchada y un apoyo para luchar y ser fuerte. Nacional volvió a recuperar ese apoyo de la hinchada, necesitamos que todos juntos podamos conseguir la clasificación y el título. A estos jugadores les he dado amor, cariño, somos amigos y todos estamos empujando para el mismo lado. Hay una comunión con la hinchada y esperamos terminar bien y clasificar que es lo que necesitamos”, agregó el DT de Nacional.

La visión optimista de Junior

Por su parte, el técnico del Junior, Juan Cruz Real, confía en su grupo para lograr el objetivo de llegar a una final a la que no acceden desde 2019.



“Estamos muy ilusionados con llegar a la final. Vamos a salir a hacer nuestro partido como casi siempre. Ellos son un buen equipo, están primeros en el grupo, queda un partido y aunque muchos no nos den como favoritos, nos vamos a jugar nuestras opciones y estamos convencidos de poder lograr el paso a la final”, aseguró el DT argentino.



Por su parte, el capitán del Junior, el arquero uruguayo Sebastián Viera, opinó: “El partido es lindo. Son ellos o nosotros. Estamos contentos de depender de nosotros mismos, de llegar con opción a este encuentro, eso nos motiva mucho".



"El favorito es Nacional, juega en su casa, le sirven dos resultados, tiene todo a su favor. Nosotros vamos a ir allá a intentar a hacer lo nuestro y que después del partido haya un grupo de 40 o 50 personas felices en el estadio y tratar de hacer lo que todo Junior y Barranquilla quieren”, agregó Viera.



Con reportería de Juan Camilo Álvarez (Futbolred)