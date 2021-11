El favorito Nacional espera ser el líder 14 que es campeón

A partir de ahora, ya no vale lo que se hizo desde mitad de año. El equipo que haya entrado a los cuadrangulares y quiera ser campeón arranca de cero. El cuadrangular A se pone en marcha con dos partidos: Cali vs. Pereira, en Palmaseca (6 p. m.), y Nacional vs. Junior (8:05 p. m.), ambos, con señal de Win Sports +.

Para Nacional, el reto es muy grande: en el papel, es el gran favorito para coronarse campeón: hizo 42 puntos y les sacó seis a Millonarios y Tolima, sus escoltas más cercanos.



Ser primero no garantiza ser campeón

Pero ser primero no garantiza nada en el fútbol colombiano. Si bien, en los torneos cortos, el que ha entrado en la primera casilla es el que más veces se ha coronado campeón (13 de 36 posibles), no es un porcentaje contundente para pensar que Nacional tiene algo asegurado. Y menos cuando ser primero no da ninguna ventaja.



De hecho, ningún equipo desde 2017-I ha sido primero y luego campeón. El último que lo logró, justamente, fue Nacional. Pero a su favor hay que decir que de esas 13 ocasiones en que el que terminó arriba en la tabla del todos contra todos luego dio la vuelta olímpica, seis veces fueron los verdes.



El equipo que dirige Alejandro Restrepo viene de ganar el miércoles la Copa Colombia: pese a perder 1-0 con Pereira el miércoles, el 5-0 del partido de ida le aseguró la corona.



Los jugadores verdes saben que la exigencia es grande. “Acá en Nacional se te exigen títulos; nosotros vivimos con presión, estamos en el equipo más grande de Colombia, pasamos un momento muy lindo y de mucha satisfacción. Somos merecedores de este título y queremos seguir por esta senda. Esperemos que este campeonato llame los otros”, declaró el mediocampista Sebastián Gómez.



El camino hacia el título es de 26 días, desde hoy hasta el 22 de diciembre, cuando se dispute el segundo partido de la final. En ese lapso, el equipo que salga campeón jugará ocho partidos. “Pensamos en recuperarnos, el partido más importante es el siguiente, vamos a recuperarnos bien, pensar en la estrella, que es lo que todos queremos y por lo que todos trabajamos. Estamos muy comprometidos en conseguir otro título y seguir haciendo historia con Nacional”, agregó Gómez.



Con Junior, un partido aparte para Nacional

El duelo contra Junior se volvió un gran clásico en tiempos recientes para Nacional. En los últimos siete años se han enfrentado en tres finales, dos de Liga y una de Copa Colombia, todas ganadas por los verdes.



“Junior también es un equipo que, a pesar de no marcar muchos goles, es contundente arriba. En el 90 por ciento de los partidos que hemos dirigido el equipo ha marcado goles. Salvo el partido con Quindío, en la mayoría de juegos hemos generado opciones adelante y hemos convertido goles. Así como nosotros sabemos que Nacional es un rival fuerte, Nacional también sabe que Junior en estas instancias es un rival de cuidado”, aseguró el técnico del Junior, Arturo Reyes, en rueda de prensa.



Con información de Juan Camilo Álvarez-Futbolred