Nacional y Junior reeditan el ‘clásico’ de los últimos 10 años

El duelo entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla se ha convertido en un clásico en la última década. Para los dos equipos, los últimos diez años han sido de muchos éxitos, varias finales y varias vueltas olímpicas. Este domingo reeditarán ese duelo, en el estadio Atanasio Girardot (8 de la noche, con señal de Win Sports +).

Nacional fue el equipo más ganador del fútbol colombiano entre 2011 y 2020, y Junior compartió la segunda casilla en número de estrellas con Santa Fe.



De los seis títulos de Liga que ganó en ese lapso, Nacional le ganó dos finales a Junior, a lo que hay que sumarle una más, en la Copa Colombia de 2016. Pero esa rivalidad tiene, además, un momento clave, que fue la final de la Liga 2004-II, en la que Junior dio la vuelta olímpica en Medellín.



Hoy, el panorama es un poco diferente. Nacional se adapta a un nuevo estilo, el del brasileño nacionalizado costarricense Alexandre Guimaraes. En la Liga era séptimo cuando comenzó la fecha 12, con 18 puntos, y en su debut en la Copa Libertadores 2021 le ganó 0-2 a Guaraní, de Paraguay.



“Este equipo viene haciendo buenos partidos, alzando en su rendimiento y lo que nos confirmó en este juego es que vamos por buen camino”, dijo Guimaraes tras la victoria en Asunción.

Junior vs. Millonarios Foto: Dimayor - Vizzor Image



Junior también viene de ganar en la Libertadores, 1-2, al Caracas de Venezuela. Pero su rendimiento no ha sido parejo y las dudas alrededor del DT Amaranto Perea han sido grandes. El equipo está hoy por fuera de los ocho.



“No hemos ganado como la gente quiere. Hemos buscado, hemos intentado con todos y no hemos podido en las últimas fechas encadenar 2 o 3 victorias seguidas que nos permitan tener más continuidad”, dijo Perea. “El máximo responsable de que Junior no ande como me gustaría que ande es el entrenador”.



Deportes