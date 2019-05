Nacional y Cali se miden en el duelo de necesitados del grupo B

Atlético Nacional recibe al Deportivo Cali, desde las 5:00 p.m. en el estadio Atanasio Girardot, por la tercera fecha del cuadrangular B en la Liga I-2019. La derrota sufrida a manos del Tolima, dejaron a los dirigidos por Paulo Autuori con la necesidad de sumar como local, de lo contrario, estarían despidiéndose del campeonato. Por parte de los ‘azucareros’, viven un momento similar y aunque les restan dos partidos como local, si no suma en el Atanasio, también queda comprometido en esa búsqueda por llegar a la final.

Los ‘verdolagas’ tuvieron tiempo para recuperación y nada más, Paulo Autuori solo empleó dos cambios con respecto al equipo que convocó para el juego anterior contra Deportes Tolima. Alexis Henríquez no fue llamado para darle descanso de cara al juego del próximo jueves en Brasil contra Fluminense, por la segunda fase en la Copa Suramericana. Mientras que regresa Juan Pablo ‘indio’ Ramírez por Omar Duarte, de quien se le anunció que no continuará con el equipo antioqueño. Hernán Barcos se recuperó de un lumbago con espasmo en su espalda que padecía y estará disponible si el técnico ‘carioca’ lo quiere emplear.

Sobre cómo afrontar este compromiso, el técnico Autuori indicó que “Cali es un equipo muy fuerte en su transición, le apuesta a la velocidad de sus jugadores por las bandas. Cuentan con un arquero espectacular, un delantero como Juan Dinneno que es complicado. Perdieron su último partido y vendrán con toda la motivación para enfrentarnos, más por la derrota que sufrimos contra Tolima”.



En cuanto a cómo encarar este partido, Sebastián Gómez declaró que “hicimos un buen partido contra Tolima, jugamos un buen primer tiempo, al final nos cambió ese penal y no supimos resolverlo. Nos queda otro partido como local, el cual tenemos que salir a ganar y corregir los errores que tuvimos. Nos caímos anímicamente y esto es algo que no nos puede volver a pasar”. Sobre la sociedad en el mediocampo con Sebastián Yabur, Gómez expresó que “jugó muy bien, me entendí bien, es importante para él y para Nacional”.



En el historial, se han disputado por Liga 257 partidos, de los cuales, Nacional ha ganado 89 frente a 101 del Cali y 67 juegos terminaron igualados. Los ‘verdes’ de Antioquia han marcado 355 goles frente a 389 de los vallecaucanos.



En el Atanasio, Deportivo Cali no derrota a Nacional desde el 19 de abril de 2009, cuando se enfrentaron por la fecha 12 de la Liga I-2009. los goles fueron de Sergio Herrera y Pablo Batalla para la visita, mientras que Humberto Mendoza descontó para los ‘verdolagas’. Los últimos dos encuentros han han terminado igualados, 0-0 y 2-2 respectivamente.

Cali, por un triunfo que lo deje con vida

El revés (1-2) del pasado jueves ante Junior en Palmaseca dejó obligado al Deportivo Cali a ganarle este domingo (5:00 p.m.) a Nacional en el Atanasio Girardot, la misma premisa que tienen los verdolagas tras la caída por el mismo marcador como local frente al Tolima y quedar con 1 punto en el cuadrangular B.



No será tarea fácil, no solo por la presión que experimentarán ambos conjuntos, sino porque Junior y Tolima picaron en punta con 4 unidades en la segunda fecha, y si uno de los dos gana en Ibagué eso implicará que un empate en Medellín puede resultar peligroso.



Así quedaron las cosas y en el Cali se deben corregir varios detalles para ir a plantear un partido con mucha concentración en el Atanasio Girardot. Uno de ellos es potenciar las actuaciones pasadas de Carlos Rodríguez y lograr que Agustín Palavecino y John Édison Mosquera sean verdaderos protagonistas. Otro jugador que anda en bajo nivel es Yeison Tolosa, quien en los minutos que entró en los segundos tiempos no ha respondido.



Esa parte mental es muy importante a esta altura del campeonato, porque las cartas están echadas, hay que volver a lo que se hizo bien en Ibagué, cuando perfectamente se pudo conseguir los tres puntos ante Tolima y terminó empatando.



Por ello, el entrenamiento del viernes se centró en trabajo de espacio reducido, juegos predeportivos y fuerza específica. Los extremos se han convertido en pilares de las campañas positivas del equipo en diferentes momentos, pero sumados a los hombres que generan juego por el centro pueden hacer mucho daño, buscando al goleador Juan Ignacio Dinenno, que completó 14 anotaciones en Colombia. Sin embargo, el artillero gaucho a veces se ve muy solo para pelear con las defensas contrarias.



La única baja confirmada por expulsión es la del central Danny Rosero, quien vio la roja ante Junior, por lo que seguramente Richard Rentería ocupará su lugar.



La última vez que Nacional y Cali se enfrentaron en la capital antioqueña igualaron 2-2 en juego aplazado de la séptima fecha de la Liga Águila I-2019 el 20 de marzo, después de que el elenco vallecaucano ganaba 1-2 en el primer tiempo. Sebastián Gómez y Pablo Cepellini marcaron por Nacional, mientras que Juan Ignacio Dinenno y Agustín Palavecino hicieron los tantos verdiblancos.



“Hay que corregir, cada uno en lo individual sabe lo que hay que hacer y en lo que erró. En el entrenamiento vimos en la pantalla los errores más claros. La derrota ante Junior es un golpe durísimo, pero tenemos que pensar en Nacional, es un partido aparte, como cada uno de los cuadrangulares. Ventaja no es ninguna, tenemos que ir allá, esto no ha terminado, tenemos bastantes puntos qué mejorar”, señaló el defensa central argentino Francisco Delorenzi.

Alineaciones probables

Atlético Nacional: José Cuadrado; Helibelton Palacios, Daniel Bocanegra, Nicolás Hernández, Deiver Machado; Sebastián Yabur, Sebastián Gómez, Pablo Ceppelini; Steven Lucumí, Vladimir Hernández, Hernán Barcos.

D.T.: Paulo Autuori.



Deportivo Cali: Camilo Vargas; Juan Camilo Angulo, Richard Rentería, Francisco Delorenzi, Darwin Andrade; Andrés Colorado, Christian Rivera, Carlos Rodríguez, Agustín Palavecino (Kevin Velasco), John Édison Mosquera; Juan Ignacio Dinenno.

D.T.: Lucas Pusineri.



Hora: 5:00 p.m.



Árbitro: Alexander Ospina (Quindío).



Estadio: Atanasio Girardot.



T.V.: Canal RCN.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces