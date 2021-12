Atlético Nacional está al borde del abismo. Una derrota hoy en el Atanasio Girardot y tirará a la basura toda su buena campaña de la fase todos contra todos, en la que terminó de líder sólido. En el grupo A de los cuadrangulares, no ha podido despegar, tres partidos y apenas dos empates. Enfrenta otra vez al Cali (7:30 p. m. TV de Win +), que está crecido, líder con 7 puntos y que se ve fuerte para ir a la final.



(Le puede interesar: Futbolista de Llaneros denuncia amenazas de muerte)

Nacional divaga. Entró en una racha negativa de la que no ha podido salir. Y se dejó coger mucha ventaja. Por eso, se juega el todo por el todo, sin derecho a perder, y si quiere ir a la final, ni empatar. Debe ganar para pelear. Juega con presión , esperando ganar sus tres partidos, mejorar su diferencia de gol y que el Cali ceda.



Aunque el fútbol y el rendimiento no acompañan, el conjunto antioqueño sigue con la calculadora en mano, preparando el próximo partido y afrontando lo que viene en sus dos partidos como local contra Cali y Pereira, para cerrar los cuadrangulares en Barranquilla frente a Junior.



(Lea además: 'Estamos en el suelo, tengo vergüenza': El 'Pibe' sobre escándalo de la B)



“Tuvimos un gran momento en esa final (Copa Colombia), en otros juegos donde no pudimos ganar también jugamos bien, no nos descuadernamos. Pero en estos últimos partidos, en los segundos tiempos no tuvimos resiliencia, contundencia y frescura, eso lo estamos pagando en la tabla de posiciones”.”, dijo el DT Alejandro Restrepo.

Cali marcha sólido

Facebook Twitter Linkedin

Teo anotó el gol del triunfo caleño. Foto: Dimayor

Al frente estará el Cali, que ha encontrado su mejor versión y actualmente es el favorito para llegar a la final, gracias a su buen juego, comandado por Teófilo Gutiérrez, y a la ventaja que les tomó a Junior, Nacional y Pereira. Los dirigidos por Rafael Dudamel les sacaron en la primera vuelta una diferencia de 4 puntos a los ‘tiburones’ y 5 a los verdolagas y matecañas, lo que indica que si logran un triunfo hoy en Medellín y se da un empate entre Junior y Pereira, el primer tiquete de la final estaría muy cerca de sellarse.



(Lea además: Real Madrid venció al Inter y pasa como líder en la Champions)



A estas alturas de los cuartos de final, Teófilo se ha convertido en el hombre por el que pasan las ideas del conjunto verdiblanco, influyente con su juego y con goles vitales, como el doblete que anotó en la fecha pasada ante Nacional. De hecho, el mismo Dudamel ha reconocido la importancia del jugador barranquillero dentro de su esquema, ya que es el socio de todos para hilvanar acciones colectivas y además aporta liderazgo.



“Ya pasó el tiempo suficiente después del partido y hay que estar enfocados ahora de visitantes con el mismo rival y sabemos que vamos a enfrentar una grandísima exigencia, en su cancha, una cancha hermosa, ellos con el apoyo de su gente, pero nosotros con la motivación de estar más cerca de alcanzar el objetivo de estar en la final, que es nuestro foco”, dijo Dudamel en la previa del partido.

Para el encuentro en la capital antioqueña, Deportivo Cali podrá contar con la mayoría de su plantel, excepto el lateral izquierdo Darwin Andrade, expulsado en el juego de cierre de la primera vuelta de los cuadrangulares.

📋 Este es el grupo convocado por el profesor @rafaeldudamel para el duelo de verdes por la fecha 4 de los cuadrangulares.



Presentado por: @CervezaAguila.#VamosCali 🇳🇬 pic.twitter.com/0zbkbzYmNs — Deportivo Cali (@AsoDeporCali) December 8, 2021





DEPORTE SY REDACCIÓN FUTBOLRED

Más noticias de deportes

-'Tarde o temprano todo sale a la luz': jugador de Llaneros



-Dimayor pidió reunirse con la Fiscalía por escándalo de la B



-'Ni en mi despedida se pararon tanto': Asprilla sobre polémica en la B