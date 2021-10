La jugada polémica en el Nacional vs. Cali: ¿fue penalti?

Nacional venció 1-0 al Cali y es finalista de la Copa Colombia, pero en el final del juego se presentó una jugada polémica que desató los comentarios contra los árbitros del técnico visitante, Rafael Dudamel.

El compromiso fue duro, guerreado y para colmo se presentó esta situación que desencadenó la protesta del Cali y de sus seguidores.



Ya se había cumplido el tiempo reglamentario cuando Michael Ortega ingresó al área y en esa acción el balón pegó en el brazo de Emanuel Olivera, jugador de Nacional.



Los jugadores del Cali reclamaron penalti al árbitro, Carlos Ortega, pero el juez continuó con la jugada.



Luego, ortega paró el encuentro, mientras que VAR revisaba la acción. Minutos después desde la cabina de mando le dieron la orden al árbitro de reanudar el juego, pues no encontraron razones para sancionar la pena máxima.



Dudamel, en la rueda de prensa, criticó duramente el arbitraje en el país.



"Con lo único que no hemos podido es con el arbitraje, contra eso si no pudimos. Ni en Cali, con un fuera de lugar alevoso, el juez de línea estaba muy bien ubicado, y hoy. Una jugada donde el balón da claramente en la mano del defensor de Nacional. Lo que me deja es tristeza y preocupación. Acá no solamente están perjudicando una institución, además perjudica a todo el fútbol colombiano. No somos los entrenadores los encargados de resolver estas irregularidades, son los dirigentes. Invito a la dirigencia ponga manos a la obra, se están suscitando delicadas decisiones en situaciones muy claras”, señaló el DT.

NO PENALTI: El defensor de Nacional va corriendo, haciendo el movimiento normal de una carrera, e incluso frena el braceo para no agrandar el volumen de su cuerpo. Ortega tenía un perfecto ángulo de visión de la jugada #CopaBetplay pic.twitter.com/gqXKKs7lBv — ElVarCentral (Andrés) (@ElVarCentral) October 22, 2021



Deportes