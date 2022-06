Atlético Nacional buscará no perderle el paso a Millonarios y salir de la racha de siete fechas sin ganar en la Liga cuando enfrente este sábado al Atlético Bucaramanga, a partir de las 5:15 de la tarde. el partido será transmitido por Win Sports +.



El equipo de Hernán Darío Herrera tiene la obligación de ganar si quiere mantenerse en la pelea por un lugar en la gran final. Al frente está una de las revelaciones del campeonato, quienes no pierden en en el Atanasio Girardot desde 2017.

Álvaro Angulo será baja para el partido de este sábado: no logró recuperarse de una contusión en su rodilla. En cambio, Felipe Aguilar superó su lesión de tobillo y las molestias físicas que lo marginó del partido contra Millonarios y sería convocado para este encuentro frente a Bucaramanga.



(Lea también: Néstor Lorenzo, DT de Colombia: ni sí ni no, sino todo lo contrario -análisis-)



Hernán Darío Herrera, técnico de Nacional, sabe de la responsabilidad que tienen sus dirigidos en ganar para volver a encaminarse en la lucha por avanzar a la final.



“El ánimo esta arriba, estamos fuertes. Ahora viene Bucaramanga y queremos conseguir los tres puntos. Estamos con la energía arriba", declaró Herrera.



Sobre el Bucaramanga, Herrera indicó: "Es un rival muy difícil, tienen el ánimo arriba, dos jugadores muy importantes y un técnico que conoce muy bien sus jugadores. Dayro (Moreno y Sherman (Cárdenas) son jugadores peligrosos que debemos controlar, hay que mejorar varias cosas que ya hemos hablado. La idea es que esos errores no se repitan”.



Herrera no ve viable ubicar a Dorlan Pabón como centro delantero, una posición que tuvo sobre el final de su etapa en Monterrey de México.



"Con nosotros, (Dorlan) Pabón nunca lo ha hecho de '9'. En los partidos va hacia el medio para buscar su fuerte. Pero ponerlo de nueve nunca lo hemos pensado", aseguró Herrera.

Enfrentamientos entre Nacional y Bucaramanga

Nacional y Bucaramanga se han enfrentado en 191 partidos de Liga. Los verdes ganaron 84, los leopardos 65 y hubo 42 empates. En cuanto a goles anotados, 291 fueron para los antioqueños y 229 de los leopardos.



(En otras noticias: Byron Castillo: Fifa adelantó fecha del veredicto... ¿y Colombia?)



La última victoria de Atlético Nacional como local en Primera División ante Atlético Bucaramanga fue en julio de 2017 (2-1). Desde entonces, el conjunto bumangués ha sumado una victoria y dos empates visitante a los de Medellín.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8