La Dimayor confirmó que el partido Nacional vs. América no se disputará este domingo, luego de los actos violentos perpetrados por parte de la afición verdolaga.



(En imágenes: Así quedó el estadio Atanasio Girardot después de desmanes).

Minutos antes del arranque del compromiso, integrantes de la barra de Nacional ‘Los del Sur’ se enfrentó a los uniformados, que velaban por el buen comportamiento del público.



(Nacional vs. América, en vilo por peleas entre hinchas y policía, video)



Según se conoció, el compromiso se reprogramará, con el objetivo de que Nacional no tenga problema para jugar su partido de Copa Libertadores contra Melgar el próximo jueves y no porque el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, hubiera dicho que no le prestaba el estadio.



De igual manera, América está de acuerdo con la decisión, pues el miércoles tendrá un difícil compromiso por el torneo local contra el Chicó, en Tunja, y sería dificil afrontar dos juegos en poco tiempo.

Antecedentes

Aficionados que ya se encuentran en las tribunas del Atanasio Girardot, han informado que se presentan fuertes desmanes de los hinchas del Atlético Nacional pertenecientes a la barra “Los Del Sur” y se presume que los hechos son producto de la inconformidad de los seguidores del equipo antioqueño con los directivos.



#ULTIMAHORA ➡️Se presentan desmanes al interior del estadio Atanasio Girardot, previo al inicio del partido entre @nacionaloficial y América de Cali. pic.twitter.com/EsNwonqYGG — HSB Noticias (@HSBnoticias) April 16, 2023

La relación entre los directivos de Atlético Nacional y la barra Los del Sur es tensa desde hace varios meses. El club les había dado participación directa en muchos aspectos del funcionamiento, como, por ejemplo, parte de la logística del estadio Atanasio Girardot.

Fuertes imágenes



Tras asegurar que "Nuestra institución vela por una cercanía con las barras organizadas de todo el país", Atlético Nacional afirmó que "tomó la decisión de suspender los beneficios económicos con la barra Los del Sur".



(Impresionantes imágenes de los actos violentos en partido Nacional vs. América).



"Todos los aficionados son igual de importantes y por ello creemos firmemente que nadie debe tener privilegios sobre otros", añadió el equipo verdolaga.

pic.twitter.com/1GOsHoXkKP — Out Of Context Atletico Nacional (@OutOfContextAt1) April 16, 2023

