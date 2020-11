Nacional vs. América, un clásico caliente y con muchas bajas

Los cuartos de final de la Liga 2020 tendrán desde este sábado los partidos de vuelta de cuartos de final, muy afectados por problemas internos y bajas por causas de la pandemia de covid-19.

En Medellín, Atlético Nacional, que ganó 1-2 en el Pascual Guerrero, recibirá al América (8 p. m.), con buena parte de su plantel afectado por el coronavirus.



“Básicamente tenemos 11 casos confirmados, todos asintomáticos, aislados y monitoreados. Es algo grato que sus familias también están bien. Si no fuera por las pruebas, ni nos daríamos cuenta que lo tuviéramos. Hay tres jugadores operados en el departamento médico con incapacidades largas, el resto de los jugadores están trabajando”, indicó el médico de Nacional, Nelson Rodríguez.



A pesar de ello, el DT encargado de Nacional, Alejandro Restrepo, cree que tienen muy buenas opciones de clasificar. “Es una oportunidad para avanzar a la semifinal del fútbol colombiano. Somos detallistas con los jugadores disponibles para este partido. Para nosotros es muy importante actuar con el sentido de pertenencia y la actitud para afrontar este encuentro. Hablamos con los jugadores, para nosotros es importante estar tranquilos por este proceso que llevamos. Será clave la confianza tanto en lo individual como en lo colectiva, tenemos un plantel muy competitivo y mañana debemos apelar a esa confianza”, indicó el entrenador Restrepo.



En cuanto a los posibles debuts de Sebastián Guerra en el arco y Agustín Cano, el técnico Restrepo comentó que “A Sebastián Guerra y Agustín Cano los conozco muy bien, tienen experiencia de Selección Colombia, son antioqueños. Los dos son excelentes personas. Sebastián es arquero y Agustín es un volante mixto con buena técnica”



En el América, Juan Cruz Real podría jugarse su futuro, presionado por tener que salir con los tres puntos y un buen margen de anotaciones en el juego de vuelta de los cuartos de final. El plantel rojo tiene varias bajas, unas por situaciones médicas, sanciones y determinaciones del técnico argentino, que no contaría con dos hombres experimentados como Juan Pablo Segovia y Carlos José Sierra.



Rafael Carrascal y Rodrigo Ureña deben fechas por sanciones de Dimayor, Marlon Torres, Jhon Arias y el peruano Marco Aldair Rodríguez están aislados por covid-19, mientras que el defensa central argentino Juan Pablo Segovia, el volante Carlos José Sierra y el delantero Juan David Pérez no viajarían con la delegación.



Algunos rumores apuntan a que en grupo se han presentado fricciones con algunos jugadores y Cruz Real, por lo que habría decidido excluirlos de la delegación a Medellín.



América está obligado a vencer a Nacional por dos goles de diferencia, si lo hace por uno solo, tendrán que definir la llave a través de los cobros desde el punto penal.



En Palmaseca, Deportivo Cali recibe a Equidad (5:30 p. m.), tras conseguir un empate 1-1 en Bogotá y pasar el trago amargo de la derrota 2-0 ante Vélez Sarsfield en los octavos de final de Copa Suramericana.



Con algunos hombres aquejados de fatiga muscular y a la espera de que se recuperen, Arias pondría de nuevo el onceno inicialista que mejor funciona, liderado por una interesante tripleta de creación y ataque que forman el argentino Agustín Palavecino, Jhon Vásquez y Ángelo Rodríguez.



Redacción Futbolred