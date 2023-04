Graves disturbios protagonizados por hinchas del Atlético Nacional se registraron en el Atanasio Girardot minutos antes del juego contra el América, obligando a que el partido no se jugara. Al cierre de esta edición la Dimayor buscaba fecha para reprogramarlo, aunque la Alcaldía de Medellín informó que no prestará el estadio al equipo verdolaga.



(Le puede interesar: Postura de la Dimayor ante disturbios antes de Nacional vs. América)

Los momentos de pánico se vivieron cuando integrantes de la barra brava Los del Sur generaron incidentes en la tribuna sur en reacción a las recientes decisiones de los directivos del equipo de suspender los beneficios económicos que les daba. Los hechos obligaron a la intervención del Esmad y al despliegue de la policía que contaba con 800 integrantes.

La alcaldía reportó que había 11 policías heridos y 13 ciudadanos lesionados, además de destrozos en el estadio.



El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, dijo en redes: “No prestaremos el estadio a Nacional hasta que no se acuerden condiciones mínimas de seguridad entre barra y directivas, y la vigilancia sea pagada por el equipo”.

Facebook Twitter Linkedin

Nacional vs. América. Foto: Archivo particular

Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, dijo que el partido no será este lunes por el calendario de Nacional, pues debe jugar el jueves en la Libertadores contra Melgar. Ese duelo está programado en Medellín.



(Lea además: Nacional vs. América, en vilo por peleas entre hinchas y policía, video)



Juan Pablo Ramírez, secretario de Gobierno, responsabilizó de lo ocurrido a Nacional por sus “oídos sordos” con la barra. Agregó que individualizaran a los violentos.



Por su parte, Mauricio Navarro, presidente del equipo, dijo sobre la barra: “Les anunciamos que el club, debido al déficit económico, no aceptaba algunas exigencias”. Se refería, entre otras cosas, a la no entrega de 500 boletas. Durante la semana, la barra publicó mensajes en su Twitter en contra de los directivos.





DEPORTES

Más noticias de deportes