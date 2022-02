Una gran actuación del portero José Luis Chunga y la falta de precisión dejaron a Atlético Nacional con las manos vacías este viernes, en el partido contra Alianza Petrolera. Por primera vez en la historia, los de Barrancabermeja se llevaron un punto del Atanasio Girardot, luego de ocho derrotas. El juego terminó 0-0.

La noche del viernes invitaba a un buen juego, Atlético Nacional lo intentó por todos los medios en la etapa inicial, pero no logró irse arriba en el marcador. Sobre el minuto 2, un remate de Dorlan Pabón pasó cerca del poste de la mano izquierda del arquero Luis Chunga. Los verdolagas desde temprano salieron a buscar el triunfo.



Nacional lo intentó por todos los medios

En el minuto 12, una jugada colectiva de Nacional por poco terminaba en gol, pero Chunga nuevamente se hacía figura ante el mano a mano de Yeison Guzmán quien remató en dos oportunidades al arco visitante. Cuatro minutos después, Dorlan Pabón por izquierda le dio una asistencia a Álvaro Angulo, pero el ex Águilas Doradas no definió con fuerza y luego de un enganche, le entregó la pelota fácilmente al arquero José Luis Chunga.



A los 29, Sebastián Gómez de media distancia volvía a inquietar a Luis Chunga, pero el arquero de Alianza Petrolera contuvo el remate del volante verdolaga. Un minuto después, Dorlan Pabón desde el sector derecho remató, pero la pelota se fue cerca del palo de la mano derecha de Chunga.



A los 39, nuevamente se acercó Nacional al arco contrario, esta vez con un remate de Jefferson Duque que pegó en la espalda de Yeison Guzmán. En el final, los verdes tuvieron dos oportunidades más pero entre la defensa, la mala puntería y un Chunga inspirado, no lograron el objetivo.



El segundo tiempo no fue muy diferente: Nacional no encontraba la fórmula para llegar y Alianza seguía aguantando en su campo.



En el minuto 13, Nacional efectuó el primer cambio, ingresando Jarlan Barrera en lugar de Yeison Guzmán. Al minuto 15, Dorlan Pabón de media distancia exigió al golero Chunga.



Alianza atacó poco y Nacional se quedó sin concretar



Alianza Petrolera tardó 77 minutos en crear su primera ocasión con un pase filtrado que no logró concretar Bryan Fernández.



Al 35, Giovanni Moreno tuvo el gol a través de un tiro libre que pasó muy cerca del ángulo izquierdo del arco sur. Sobre el minuto 38, Andrés Andrade de pierna derecha, tuvo el gol, pero la pelota se fue por encima del arco de Chunga.



Al final, Alianza Petrolera se llevó un punto de oro en su visita a Medellín, confundió a Nacional y se defendió bien. Los verdolagas no fueron precisos y siguen cediendo terreno en el Atanasio.



En la próxima fecha, Atlético Nacional visita a Envigado el próximo martes en Itagüí. Mientras que Alianza Petrolera recibe a Cortuluá en Barrancabermeja.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8