Nacional visita a Chicó para enderezar el camino en la Liga

En el partido que cierra la programación de la cuarta fecha del Torneo Apertura, Boyacá Chicó recibe a Nacional, a las 8:05 de la noche, en el estadio de La Independencia de Tunja.

El onceno ajedrezado sale en búsqueda de la segunda victoria como local y la segunda del campeonato, luego de la derrota 1-0 que sufrió en su visita al América, en el estadio Centenario de Armenia, en la última jornada.



Si bien la caída ante el cuadro escarlata fue dolorosa, se rescata la buena disposición y gran comportamiento que tuvo el equipo a lo largo de los 90 minutos, sobretodo en la segunda parte en la que generó varias opciones de gol que pudieron darle el empate e incluso, traer los tres puntos.



Un atenuante en favor de la escuadra que, si bien no ha podido ganar de visitante, en su segunda salida de local espera repetir el triunfo obtenido en el clásico boyacense ante Patriotas por la segunda fecha.



Con el fin de lograr un buen resultado esta noche, el estratega antioqueño Jhon Jaime Gómez trabajó en la sede Isabelita de Pimentel, posesión del esférico, ejercicios tácticos y definición, este último aspecto que esperan tener fijo para lograr la victoria.



En cuanto a la formación titular, el timonel Gómez no tendría mayores cambios con relación a la última nómina que enfrentó al campeón colombiano.

Nacional, por la recuperación

Nacional busca recuperar terreno en la Liga: visita en Tunja a Chicó FC.

Con un equipo mixto, los ‘verdolagas’ quieren sumar la tercera victoria en el campeonato.



Tras caer frente a Jaguares, los ‘verdolagas’ necesitan volver a ganar para mantenerse en la parte alta de la tabla. Al frente está el equipo ‘ajedrezado’ que busca poner en jaque a los antioqueños y acortar distancias en la tabla del descenso.



Aunque el triunfo sobre Huracán de Argentina en la Copa Suramericana mitigó las dudas que posaban sobre Juan Carlos Osorio y su equipo, Nacional está al ‘debe’ en la Liga y necesita sumar nuevamente de a tres, para no quedarse rezagado si quiere mantenerse entre los cuatro mejores.



Varias novedades dispusieron Juan Carlos Osorio y su cuerpo técnico en la lista de convocados. Con respecto al partido frente a Huracán, no viajaron a Tunja; Daniel Muñoz, Diego Braghieri, Jefferson Duque, Jarlan Barrera y Vladimir Hernández. Por su parte, estarán Brayan Córdoba, Cristian Blanco y Yair Mena.



Sobre cómo encarar este rival, Juan Carlos Osorio detalló que “conformamos un grupo muy atlético, fresco, descansado. Hemos trabajado bien y creemos que vamos a hacer un gran partido. Tenemos en cuenta el desgaste y la carga de trabajo de cada uno de los jugadores, necesitamos que estén dosificadas, las jugadas de alta intensidad también las tenemos en cuenta para tomar decisiones sobre las convocatorias”.



En cuanto al rival, Osorio indicó que “es un equipo muy intenso, siempre ha sido la constante cuando están en la primera división y esperamos que sea un partido muy difícil”.



Por su parte, Cristian Blanco reconoció los errores que ha tenido en la cancha, pero espera aprovechar las oportunidades de ahora en adelante. “Son cosas que han pasado en el juego, debemos seguir mejorando, con intensidad y buscando el arco contrario. Estamos bien preparados, motivados para ir a competir y ganar”.



En el historial por Liga, Atlético Nacional y Boyacá Chicó se han enfrentados en 31 oportunidades. Los antioqueños ganaron 18, frente a seis de los ‘ajedrezados’ y siete empates. En goles marcados, Nacional anotó 59 frente a 31 de los boyacenses. Hace cuatro partidos en Tunja que Nacional no supera al Chicó, el último fue el 7 de marzo de 2014, por la octava jornada de la Liga I-2014, con goles de Edwin Cardona y Sebastián Pérez, los ‘verdolagas’ ganaron 1-2.

Alineaciones probables

Boyacá Chicó: Pablo Mina; Jordy Monroy, Camilo Pérez, Jonathan Muñoz, Jarol Martínez; Camilo Vela, Frank Lozano, Mateo Palacios, Nelino Tapia; Edinson Palomino y Bryan Urueña.



Atlético Nacional: Aldair Quintana; Helibelton Palacios, Geisson Perea, Christian Mafla, Cristian Blanco; Baldomero Perlaza, Sebastián Gómez, Andrés Andrade; Yerson Candelo, Estéfano Arango, Fabián Gónzález Lasso.

D.T.: Juan Carlos Osorio.



Hora: 8:05 p.m.

Estadio: La Independencia.

Árbitro: Ricardo García (Santander).

T.V.: WIN Sports +



Ulises Ortega Acuña

Tunja

Especial El Tiempo

En Twitter: @odiseonoticias



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín