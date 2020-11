De infarto, Nacional gana en el epílogo y se clasifica

Nacional venció como visitante 2-3 a Alianza Petrolera por la fecha 19 en la Liga 2020 y certificó su clasificación a los cuartos de final de la Liga.



Los verdolagas fueron de menos a más y tras el gol de Andrés Sarmiento para los locales, el conjunto antioqueño le dio vuelta al marcador con goles de Yerson Mosquera y Jefferson Duque. Un autogol de Yerson Candelo prolongó la agonía, pero en tiempo de descuento, Andrés Andrade sentenció el encuentro.

Los locales salieron con mucho ímpetu buscando atacar el arco de José Cuadrado, al minuto 3, Andrés Sarmiento con un remate cruzado de izquierda a derecha anunciaba. Al minuto 10, el ex Nacional abrió el marcador, con un remate de cabeza tras un tiro de esquina ejecutado desde el sector derecho.



Tras el gol, Alianza Petrolera presionaba en bloque desde su propia área, Nacional intentaba salir jugando, pero no encontraba los espacios para llegar al arco contrario.



Al minuto 33, Atlético Nacional tuvo su primera ocasión clara tras una jugada colectiva de Andrés Andrade para Helibelton Palacios, el ex Deportivo Cali exigió al arquero Juan Serrano con una gran atajada mandando la pelota al tiro de esquina. Al minuto 35 tras el cobro desde el sector derecho, Yerson Mosquera llegó al área y con su pierna derecha, el defensa juvenil de Nacional mandó la pelota al fondo de la red, empatando el partido.



Alianza Petrolera reaccionó y se volcó al ataque, al minuto 38, el panameño Romeesh Ivey de chalaca, por poco ponía nuevamente al frente del marcador en el conjunto santandereano. José Cuadrado tuvo que intervenir para evitar la caída de su pórtico.



En la etapa complementaria, Nacional sostenía la pelota, pero no lograba atacar el área rival. Alianza aguantaba desde su propio campo, haciendo superioridad numérica en el centro del campo y saliendo en velocidad.



Al minuto 18, una jugada colectiva de Baldomero Perlaza con Jefferson Duque, el delantero verdolaga se posicionó dentro del área y con pierna derecha definió a la salida de Juan Serrano, poniendo en ventaja a Nacional.



Tras el gol, Alianza Petrolera terminó con Yhormar Hurtado luego de hacer un reclamo airado al árbitro Éder Vergara por una supuesta falta de Duque previo al gol.

Nacional aprovechó el momento para enviar a la cancha a Vladimir Hernández quien reaparecía tras superar el covid-19. El araucano ingresó en lugar de Estéfano Arango de un discreto nivel.



Al minuto 44, una jugada colectiva de Alianza Petrolera derivó en un remate del recién ingresado Álvaro Meléndez quien remató con pierna derecha, venciendo a José Cuadrado, la pelota pegó en Yerson Candelo quien, por intentar sacarla de la línea, terminó metiendo la pelota. Empatando parcialmente el encuentro.



Sin embargo, en tiempo de descuento, una incursión por el sector izquierdo de Baldomero Perlaza con Andrés Andrade, el ‘rifle’ eludió un par de defensores para rematar con pierna derecha, anotando el tercero y definitivo gol del partido en favor de Atlético Nacional.



Al final, Nacional consiguió su segundo triunfo consecutivo que le permite afianzarse entre los ocho mejores de la Liga.





