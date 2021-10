Nacional le da una estocada al América de Osorio: victoria en el Pascual

América de Cali no levanta cabeza, no reacciona, y este domingo sufrió un nuevo golpe, muy duro, al caer en el Pascual Guerrero contra Atlético Nacional, 0-2, en partido de la jornada 15 de la Liga, que se terminó antes de tiempo por incidentes en el estadio.



Emanuel Olivera puso el primero, al minuto 16 de la primera parte. El segundo fue obra de Sebastián Gómez, al 60.



El resultado deja en la cuerda floja al técnico Juan Carlos Osorio, que no ha podido encontrarle la forma al equipo escarlata. Ya había perdido la Superliga contra Santa Fe a mitad de semana y en la Liga sigue afuera de los ocho.

Otro partido sin reacción del América



Definitivamente las cosas no salen al cuadro rojo con la dirección de Juan Carlos Osorio. Urgido de un triunfo, salió con un 4-3-3, en el que Jhon Palacio fue improvisado como lateral derecho. En el medio estaban Luis Paz, Mauricio Gómez y Daniel Hernández, evidentemente desequilibrado en la recuperación, mientras arriba lo hicieron Jeison Lucumí, Deinner Quiñones y Adrián Ramos.



Aunque el contrato del entrenador risaraldense es a 2 años y además muy elevado en la parte económica, este lunes podrían tomarse decisiones de un lado o del otro, ya que la afición escarlata no soporta más la presencia del timonel. De allí que tuviera que salir escoltado por tercera vez por la Policía Metropolitana de Cali antes de terminar el encuentro.



Nacional, por su parte, salió con un 4-2-3-1, dejando a Brayan Rovira y Sebastián Gómez en la contención; Andrés Andrade, Jarlan Barrera y Dorlan Pabón como creativos, y adelante Jefferson Duque. Sin hacer mayor esfuerzo, con el joven Alejandro Restrepo le pasó por encima a un adversario que sigue naufragando en su mal funcionamiento colectivo, que parte de rendimientos individuales muy pobres en la mayoría de sus jugadores y las equivocaciones de su entrenador.



Los ‘diablos’ pudieron abrir la cuenta en un remate de zurda de Jorge Segura que chocó en el poste izquierdo de Aldair Quintana.

Llegaron los goles de Nacional

Pero a los 15, el central Emmanuel Olivera sorprendió con un remate arriba fuera del área cuando Andrés Andrade no pudo manejar el balón y puso en ventaja a su equipo. El 0-1 cayó como un témpano de hielo en el ánimo de los casi 25.000 aficionados que acudieron a la cita.



Con el resultado a favor se acomodó mejor Nacional, que luego con ‘el Rifle’ Andrade desperdició una oportunidad clara a los 22.



Una y otra Juan Carlos Osorio se quejó de la imposibilidad de contar con Daniel Hernández, que se había lesionado el 7 de agosto frente al Once Caldas, pero su larga inactividad le pasó factura y terminó caminando el campo.



Después de largo tiempo sin hacerlo, América llegó con Mauricio Gómez y mandó la pelota al fondo de la red, pero estaba en fuera de lugar.



Nacional el que aumentó el marcador a los 14. Tocó el balón con seguridad y a un toque desde su sector defensivo adelantado casi a mitad del campo, descargaron en Dorlan Pabón y este habilitó a Sebastián Gómez, quien enfrentó a Graterol y remató rastrero para el 0-2.



Podrían jugar dos días más y no se veía cómo podría América hacer un gol en la portería de Aldair Quintana. Así, lánguidamente y sin que se cumpliera el tiempo, el árbitro Andrés Rojas dio el pitazo final.



Con 19 puntos, el elenco vallecaucano se descolgó al puesto 13, a 3 del octavo, Jaguares. Nacional, en cambio, es líder sólido con 36 unidades. Complicada situación para Osorio y su equipo, aparte, los rivales que le quedan son fuertes y también buscan la clasificación.



En la fecha 16, América visitará al Tolima el jueves 28 de octubre (8:10 p.m.) al Tolima, en tanto que Nacional recibirá a Equidad el miércoles 27 (8:05 p.m.).







