Hernán Darío Herrra está exultante. Ahora más que nunca está cerca de la estrella con Atlético Nacional. Su equipo derrotó a Tolima 3-1 en el Atanasio Girardot, en el juego de ida de la final.

Palabras de Herrera

Hernán Darío Herrera celebra eufóricamente tras clasificar a la final con Nacional. Foto: Jaiver Nieto - EL TIEMPO

En rueda de prensa, Herrera analizó el juego, las virtudes de su equipo y esta gran victoria.



Balance: "Creo que es un sueño, un sueño que se está volviendo realidad. Uno como entrenador y como exjugador de Nacional, es increíble lo que estoy viviendo junto con mi familia. Creo que uno está tranquilo, como que arriba, yo no sé, hay algo que nos está ayudando mucho, porque ver ese gol de Candelo… Hay que darle mérito a los que están arriba, a mi mamá, mis ángeles, los suegros…".

El gol de Candelo: "Creo que es cuando uno va a ser campeón, qué podemos hacer ahí. No se equivocó, la miró y la tiró muy bien, para hacerle un gol a un arquero tan grande, ese gol no lo va a olvidar nadie, hace rato no lo había visto, desde una distancia tan larga, como le pegó, como la midió, uno sale contento. Seguir trabajando, no hemos ganado nada, estamos con los pies en la tierra, tranquilos para ir el domingo a Ibagué":



Victoria: "Creo que contamos con un cuerpo técnico muy apasionado, muy entregado al trabajo, muy analítico. Sabíamos en dónde podíamos sacar ventaja en el arco contrario. El primer gol llegó por una situación similar, tirar de media distancia, y el segundo es un gil increíble que nos encamina a esta estrella 17 que tanto anhelamos".



