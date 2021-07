Atlético Nacional se desquita de Tolima y le gana en el Atanasio

Atlético Nacional venció 1-0 a Deportes Tolima por la segunda fecha en la Liga II-2021. Con gol de Andrés Andrade, los verdolagas cortaron una racha de ocho juegos oficiales sin poder ganar, sacó el arco en cero y se desquitó de un incómodo rival que hizo de todo para empatar.

Ambos equipos fueron cautelosos desde el inicio de juego. Tolima era un equipo que presionaba muy arriba, mientras que Nacional intentaba salir con elaboración, buscando a sus extremos.



Al minuto 13, Nacional generó su primera aproximación con un centro de Yerson Candelo por el sector derecho para Jefferson Duque, pero logró intervenir el arquero Álvaro Montero. Con el pasar de los minutos, la visita recuperaba la pelota y se imponía en el terreno de juego.



Sobre el minuto 20, un desborde por izquierda de Andrey Estupiñán le filtró la pelota a Juan Pablo Nieto quien remató de manera defectuosa, enviándola afuera del arco custodiado por Aldair Quintana, quien reapareció en el equipo tras su participación con la Selección Colombia en la Copa América de Brasil.



Al minuto 23, Jarlan Barrera realizó un remate desviado, tres minutos después, un centro de Jarlan por el sector derecho para Andrés Andrade quien con golpe de cabeza estrelló la pelota en el vertical.



El juego se formaba áspero, concentrado en el centro del campo, mientras que Nacional intentaba jugar por banda, Tolima empleaba la fuerza y los duelos mano a mano.

Pero al minuto 35, Nacional abrió el marcador por intermedio de Andrés Andrade, quien aprovechó un despeje de Montero, la pelota quedó dividida y empleó un juego combinado entre Jarlan Barrera con Yerson Candelo, el samario llegó a la banda derecha y filtró la pelota al corazón del área, donde el 'Rifle' recibió en el segundo palo para mandarla al fondo de la red. Provocando el grito de júbilo de los 6.000 hinchas que acudieron al estadio Atanasio Girardot.



Sobre el minuto 42, Andrés Andrade desbordó por izquierda, dominando la pelota y ubicando a Jarlan quien realizó un remate defectuoso ante la presión de la zaga tolimense. Una más tuvieron los verdes a través de Jefferson Duque, que no logró rematar con comodidad. El partido terminó el primer tiempo con ventaja parcial para los locales.



En la etapa complementaria, Deportes Tolima efectuó dos cambios; salieron Juan Pablo Nieto y Andrey Estupiñán, e ingresaron Yohandry Orozco y Daniel Moreno. Los dos minutos iniciales fueron de sometimiento por parte de la visita, Nacional aguantaba y hasta el minuto 4 logró salir de esa presión.



Al minuto 13, Tolima por poco conseguía el empate tras un error de Andrade que no pudieron capitalizar, luego de un mano a mano de Juan Fernando Caicedo sobre Aldair Quintana, al final la pelota fue rechazada por Geisson Perea.



Sobre el minuto 26, Yohandry Orozco remató cruzado sobre el sector izquierdo que pasó cerca del arco de Quintana. Nacional había perdido el dominio de la pelota y se defendía como podía. Al minuto 32, los verdes hicieron un cambio más, ingresando el uruguayo Jonatan Álvez en lugar de Jefferson Duque.



Sobre el minuto 36, Nacional volvió a acercarse al arco contrario, tras una jugada colectiva de Jonatan Álvez, Andrés Andrade y Jarlan Barrera, este último remató de media distancia, exigiendo al arquero Montero. Al 39, Andrade con remate cruzado al borde del área pasó cerca del arco pijao.



A cinco minutos de concluir el juego, Nacional agotó sus cambios, ingresando Jimer Fory en lugar de Jarlan, quien tuvo un partido muy desgastante en el frente de ataque.



Al final, Nacional consiguió aguantar un resultado, trabajó el partido y logró el primer triunfo en la Liga contra un Tolima que elaboró bien, fue fuerte, pero no fue contundente como en otras oportunidades en el Atanasio.

En la próxima fecha, Atlético Nacional visita en Bogotá a Santa Fe, mientras que el Deportes Tolima recibe en Ibagué a Alianza Petrolera.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8

