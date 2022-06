Meluk le cuenta (Nacional pegó primero: Candelo, gracias por el fuego)

Impresionante el gol de Candelo. Impresionante. Desde su propio campo, a 57 o 58 metros, vio al portero de Tolima parado adelante del punto penalti y metió el bombazo antes de la mitad del campo, un globo sonda que voló en parábola por las montañas antioqueñas y aterrizó dentro del arco de Quintero. Go-la-zo de leyenda, antológico, uno de esos que sueñan con hacer los niños cuando patean los sueños descalzos en las calles de tierra.

A 20 minutos del final, Candelo con su sablazo rompió el nudo del 1-1 que le proponía un Tolima duro que jugaba mano a mano.



La genialidad de Candelo contrasta con la mala noche de Domínguez, el portero, gran refuerzo ecuatoriano del Tolima para la temporada.

Domínguez, como principiante

Festejo de gol de Atlético Nacional en la final.

Antes, en el minuto 41 del primer tiempo, con otro bombazo de 30 metros, el mismo Candelo abrió el empate parcial. Domínguez, como un principiante, dejó picar el balón que le rebotó en el pecho. Banguero, con la fuerza de un tren, atropelló el 1-1.



Las virtudes individuales de Candelo y las fallas personales de Domínguez desequilibraron un pulso intenso, de fuerza y velocidad, a veces con vértigo y empuje entre dos equipos que se fajaban de poder a poder: muy parejos, muy equilibrados.

Tolima abrió la cuenta cuando en una salida aislada, al minuto 22, consiguió un córner: Cataño lo cobró bajito, en el primer palo Marulanda improvisó un taco apenas rozado y Plata, con la pelvis, empujó el 0-1.



La defensa de Nacional se quedó sembrada por lo inusual y la rapidez de la jugada. Sorpresa es sinónimo de pecado en una final.

Nacional remontó

Nacional vs. Tolima en la final.

Pero, como le había pasado antes contra Millonarios y Junior, Nacional se levantó, empató y remontó. En el primer tiempo, Tolima fue más claro en su plan defensivo, se replegó y apostó a los contragolpes de Plata, que siempre metieron miedo. Tuvo, incluso, un mano a mano con el arquero Mier. Nacional, nervioso y poco claro, llegó al empate a toda fuerza y velocidad por las autopistas de las bandas, pero sin mucha claridad de juego asociado.

Eso sí: Pabón, Candelo y Mantilla amenazaban con sobrepasar el doble muro de seguridad con el viejo y conocido truco de los tiros de lejos. Y así llegaron los goles. Ya en el descuento, Andrade, tras un saque largo del arquero llevado por Gómez, liquidó el 3-1 en el minuto 92.



Para el segundo tiempo, Herrera, el DT de Nacional, quiso darle más manejo al equipo con el ingreso de Andrade y Jarlan por los volantes de marca, y Nacional se aseguró en el pase y le bajó a la velocidad, pero el juego ya fue un duelo de control repartido en el mediocampo. En el minuto 61, Plata salió en camilla por lesión muscular.



Torres, el DT de Tolima, movió el banco: Miranda por Plata, Caicedo por Rangel y Orozco por Cataño (también con molestias musculares). No pesaron. Bien lo dijo Hernán Darío Herrera, el DT de Nacional: “Nacional no me paga por jugar bonito. Quiero ganar el título”. Y hoy lo tiene de una oreja.



* * *



Recibí comunicación de José Guillermo Ferro, el expresidente de la Comisión Disciplinara de la Dimayor (uno de los que renunciaron) por mi columna del lunes pasado, titulada ‘Elecciones presidenciales: gran polémica en Dimayor’. Sí, cometí la imprecisión, por descuido, de usar el término “comisiones”, en plural, para referirme también al Comité Disciplinario del Campeonato, órgano que, además, postergó la sanción impuesta al Junior, según su resolución oficial.

En su amable carta, Ferro defiende las actuaciones y los tiempos establecidos en las normas e insistió en que la Comisión Disciplinaria que presidió no levantó ni suspendió sanciones de ingreso de público ni a Junior ni a Millonarios. Además, se sostiene en su crítica y rechazo a las actuaciones de la presidencia de la Dimayor que lo llevaron a él y a sus compañeros a dimitir.



Otro asunto, a propósito de las decisiones disciplinarias en la Dimayor: Tolima jugó anoche bajo protesta la final por la inscripción en planilla de Giovanni Moreno, a quien se le levantó una sanción justo para la final...



