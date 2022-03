Fue un partidazo. Atlético Nacional y Santa Fe libraron una digna batalla en la fecha 13 de la Liga. La victoria fue para el cuadro verdolaga, que sacó a relucir su mejor juego, de la mano de Gio Moreno, Dorlan Pabón y el 'Rifle' Andrade, para llevarse los tres puntos, con un reñido 2-1.

Fue un partido vibrante, emotivo, con dos equipos decididos a buscar el arco rival, cada un con sus medios y sus armas. El local salió a querer devorarse a Santa Fe, le creó una opción a los 3 minutos, de Dorlan Pabón, remate afuera, pero a los 5 ya estaba gritando el primero.

Fue justamente Pabón el que anotó un golazo de media distancia, remate cruzado, aprovechando que en Santa Fe no lo encimaron, no le achicaron espacios, solo lo vieron patear. Leandro Castellanos voló pero solo para hacer más espectacular la anotación.



Vibraron las tribunas del Atanasio Grardot, pero no alcanzaban a recuperar el aliento los hinchas, cuando Santa Fe demostró que no estaba de paseo. A lo 8 minutos, José Ortiz avanzó con pelota dominada, sobre la izquierda y en diagonal al arco, y antes de llegar al área sacó un remate violento, a un ángulo, un gol parecido al de Pabón, y fue el 1-1.



Santa fe demostró que tenía ambición, y casi se va arriba con una buena jugada de Morelo que no supo definir Jersson González, que mandó el balón a los pies del portero Mier.



En esa primera parte Santa fe adelantó líneas, incomodó al local, que no se sentía cómodo, más allá de los buenos movimientos de Giovanni Moreno. Morelo volvió a insistir, con un gran tiro libre que evitó el portero Mier. Pero a los 18 minutos, Nacional volvió a poner orden en casa, gran movimiento de Moreno, pase al vacío de Pabón para El Rifle Andrade, que dejó en el camino al portero Castellanos y definió el tanto de la ventaja verdolaga.



Santa Fe no se entregó. Quedaba mucho partido. Insistió. Tuvo una buena opción que no pudo concretar, otra vez, González.

Santa Fe lo intentó hasta el final

En la segunda parte el partido no bajó la intensidad. Santa Fe se jugó al todo o nada. Tuvo un penalti por una mano en el área de Juan Cabal, pero tras revisión en el VAR, el árbitro Eder Vergara vio que la pelota había pegado era en la cara del jugador. Acertó.

No paró Santa Fe. No quería irse derrotado de Medellín. Morelo tuvo un cabezazo que pasó muy cerca. El equipo no dejó de intentar, pero corría muchos riesgos. Gio Moreno se inventó un golazo para enmarcar, pero fue anulado por fuera de lugar.



Y Santa Fe tuvo una más, un remate de Aguirre que desvió muy oportuno el portero Mier, que terminó siendo clave en el partido.



Santa Fe, por más que luchó y arriesgó, no encontró el empate, lamentó los goles que desperdició, perdió y salió de los ocho. Nacional sacó su casta y logró tres puntos que lo ponen como líder parcial de la Liga.



DEPORTES

