Nacional sorprende a Pasto en Ipiales y le gana 1-2

Atlético Nacional, tras la derrota como local frente a Cúcuta Deportivo, visitaba a Deportivo Pasto y se impuso 1-2, en el Estadio Municipal de Ipiales.

El elenco nariñense salió con el deseo de ganar, mantener un invicto local de más de 16 fechas, las que pierde frente a un Atlético Nacional, que, con base a un juego de faltas continuas, frenó el accionar de los locales, que buscaban seguir sumando y al final se sintió la falta de Alexis García.



En el primer tiempo, a los diez segundos el Atlético Nacional llega en profundidad con Patricio Cuchi, encontrando a Carlos Bejarano, quien conjuró el peligro y de inmediato reacciona Pasto, al punto de enviar el balón a Ray Vanegas, siendo derribado en el área chica por parte de Cristian Blanco, para que el juez central decretara la pena máxima, la que a los dos minutos de iniciado el partido convierte César Amaya y se pone arriba en el marcador el conjunto nariñense.



José Fernando Cuadrado no pudo detener el balón. Reacciona Nacional, pero con un Pasto presionando. El conjunto paisa sigue insistiendo y luego de un tiro libre jugado a riesgo, le permite a Daniel Muñoz patear a más de 30 metros, pega en el horizontal y en el rebote, choca contra la espalda de Bejarano de autogol, para empatarse el compromiso, a los 15 minutos de la fase inicial.



A los 24 minutos, el Deportivo Pasto se ve obligado al primer cambio, al lesionarse César Amaya y en su reemplazo ingresa Wilfrido de la Rosa. A esta altura el partido es parejo, con llegadas a los dos pórticos y a base de faltas se frenó el accionar de los jugadores de los dos oncenos.



A los 31 minutos, Ray Vanegas, en jugada individual, obligó a Fernando Cuadrado a estirarse cuan largo es, para evitar la segunda caída. Pasto sigue insistiendo y el arquero paisa, logra detener sendos tiros de Daniel Hernández y Henry Rojas a los 33 minutos.



La primera parte termina con una desazón para los aficionados pastusos, que vieron como el Nacional empezó a dominar en el terreno de juego y gracias a las continuas faltas, lograron frenar a los pastusos, que estaban en gran revolución.



Para el segundo tiempo, el Deportivo Pasto trata de sorprender con base a la velocidad, siendo reprimidos con las continuas faltas de los verdolagas, para evitar la caída.

El ingreso de Baldomero Perlaza en las huestes nacionalistas, le dio un respiro y a los pocos segundos de ingreso, trató de sorprender a Carlos Bejarano, quien estuvo bien ubicado, evitando la caída.



A los 16 minutos, luego de una jugada de contragolpe, un error en el medio campo, le permite a Yerson Candelo batir a Bejarano, para irse en ventaja el Atlético Nacional, gol que aplacó a los aficionados y emocionó a los seguidores verdolagas. A partir del segundo gol, el Pasto se descompuso, se desorganizó y el orden se acabó.



Con el ingreso de Carlos Daniel Hidalgo, trata de recomponer la figura y el Pasto trata de encerrar al Nacional, sin resultado positivo.



Pasto termina cabizbajo, a diferencia de lo que sucedía con Alexis García, quienes mostraron otra dinámica



El juez central Lisandro Castillo de la Academia, no fue justo en la orientación del partido al pitar continuamente, para frenar el accionar especialmente de los pastusos, a quienes pitó continuas faltas, muchas de ellas que no ameritaba el pito.



El estratega venezolano Pompilio Paez, quien reemplaza temporalmente en el banco a Osorio, al término del partido manifestó: “jugar en Ipiales es complicado, por la cancha, la altura, vinimos a buscar el resultado, pese a lo sucedido al primer minuto y conseguir el empate muy pronto. Se manejó el compromiso, había tareas por cumplir, encontrando un equipo ordenado y a través del juego, tener la pelota”.



Jairo Enríquez Holguin, quien en el 2000 también dirigió en Ipiales en reemplazo de Félix Valverde, dijo al concluir el encuentro: “siempre perder, no es agradable, tratamos de no ser inferiores en este compromiso, para reorientar el equipo, esperando que se pueda en la revancha. Nacional, sabemos cómo juega, tratamos de controlar, pero tiene jugadores que nos superaron y la salida muy temprano de César Amaya, busca con Wilfrido de la Rosa para buscar el mejor resultado”.



Las autoridades de Policía, llevaron a cabo un estricto control y las tribunas un elevado número de seguidores del Nacional, se hicieron presentes, sin que se presente inconveniente alguno, ya que la mayoría eran aficionados nariñenses seguidores del campeón de América. Tres buses escalera con hinchas pastusos, llegaron al promediar el primer tiempo. La demora, los inconvenientes que se presentan en la carretera panamericana por la ampliación.



RAMIRO ROSERO

Para EL TIEMPO

Pasto