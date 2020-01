Partidazo: Nacional era goleado en Bogotá y logró épica reacción

Difícil creer todo lo que pasó este miércoles en El Campín. Pero pasó. Nacional perdía 3-0, estaba goleado, humillado, Equidad le daba un baile, lo paseaba, pudo hacerle el cuarto, el quinto, y de repente el equipo verdolaga se levantó y empezó su duro descuento, uno, dos, tres, 3-3, y luego el cuarto, sí ,el cuarto, y pasó lo inimaginable. Un triunfo épico, 3-4.

Nacional era en Bogotá un equipo deslucido. Irreconocible. No es normal que al Nacional de Juan Carlos Osorio lo sometan como lo hizo Equidad en la primera parte. Le fue dando punzadas que sin embargo no fueron letales. Equidad fue un equipo compasivo. No supo qué hacer con la victoria tan abultada. Se asustó con esos goles. Le dio temor ver a Nacional herido. Le dio aire, lo dejo levantarse. Así que ya no pensó en la goleada sino en no dejarse empatar, y luego, en no perder. Y perdió.

Gol de Equidad contra Nacional. Foto: Hector Fabio Zamora / EL TIEMPO

Fue un 3-4 vibrante para el espectador. Un deleite para esa afición que llegó en masa al estadio, todos hinchas del verde antioqueño. Vieron siete goles en un solo partido. Pero para los equipos debió ser preocupante. Para Nacional, la preocupación de permitir tres goles, de ser tan frágil en defensa. Menos mal remontó. Para Equidad, la preocupación por dejar escapar un resultado que tenía todos los matices de gesta deportiva.



Los goles de Equidad llegaron en cadena, primero un autogol de Braghieri. Luego, el disparo de Pablo Sabbag. Y después, otra vez Sabbag. Cada gol desnudando las fallas de una defensa abierta, expuesta.



Cuando Equidad se comió el cuarto, y el quinto, y todo en el primer tiempo, el DT Alexis García debió presentir lo peor. Y pasó. Nacional se levantó de las cenizas, cabezazo de González Lasso, 3-1, zurdazo de Sebastián Gómez, 3-2 y al descanso. Y empezando la segunda parte, puntada de cabeza de Torres. 3-3. Increíble.



Nacional recuperó la esencia, y atacó y atacó, y falló, y al final, comandado por Andrade, Torres, Candelo... logró el increíble gol de la victoria, cuando el partido ya se acababa, cuando los hinchas ya parecían saciados con el empate improbable. Entonces apareció Torres, otra vez, y puso el cuarto, el de la victoria memorable, cuando ya no había tiempo para más.



Nacional ratificó que es Nacional, que puede entrar a la cancha dormido o confundido, pero que necesita una luz, un espacio, para arremeter.



Equidad dejó escapar una victoria que era cómoda y perdió. No supo qué hacer con un triunfo tan amplio. Se asustó.

Síntesis

La Equidad 3-4 Atlético Nacional



La Equidad: Cristian Bonilla (4); Joan Castro (5), Jhon García (5), Andrés Murillo (5), Andrés Correa (5); Stalin Motta (6), Pablo Lima (6), Juan Colina (6), Néider Barona (SC); Brayhan Torres (6), Carlos Peralta (7).



Cambios: Pablo Sabagg (8) por Néider Barona (7 PT), Alex Rambal (5) por Andrés Correa (45+7 PT), Carlos Rodríguez (5) por Juan Colina (17 ST).

D.T.: Alexis García.



Atlético Nacional: José Cuadrado (5); Daniel Muñoz (6), Helibelton Palacios (5), Diego Braghieri (3), Cristian Blanco (4); Baldomero Perlaza (4), Sebastián Gómez (6), Andrés Andrade (7); Yerson Candelo (6), Vladimir Hernández (6), Fabián González Lasso (6).



Cambios: Gustavo Torres (9) por Fabián González Lasso (45+3 PT), Déinner Quiñones (6) por Vladimir Hernández (7 ST), Jarlan Barrera (5) por Sebastián Gómez (20 ST).

D.T.: Juan Carlos Osorio.



Goles: Diego Braghieri en contra (10 PT), Pablo Sabbag (13 PT), (31 PT) para La Equidad. Fabián González Lasso (41 PT), Sebastián Gómez (45+1 PT), Gustavo Torres (4 ST), (45+4) para Atlético Nacional.



Amonestados: Stalin Motta (45+5 PT), Joan Castro (45+4 PT), Pablo Sabbag (45+8 PT) para La Equidad. Vladimir Hernández (6 ST) para Atlético Nacional.



Expulsados: no hubo.



Árbitro: Alexander Ospina (6).



Partido: excelente.



Figura: Gustavo Torres (9).



Estadio: El Campín.



Asistencia: 18.676 espectadores.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET





Síntesis de

Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED