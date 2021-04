¡Nacional gana, golea y es virtual clasificado! 

Atlético Nacional se impuso 3-0 sobre Envigado en la fecha 17 en la Liga y prácticamente se aseguró entre los ocho clasificados a cuartos de final de la Liga, con 31 puntos.



El conjunto verdolaga fue de menos a más y sin brillar logró superar a los naranjas gracias a un gran gol del colombo holandés Michael Chacón de tiro libre; terminando el partido aparecieron Jefferson Duque y Andrés Andrade sentenciando los tres puntos para el local.

Luego de 14 minutos donde ambos equipos concentraron el juego en la mitad del terreno, al minuto 15, un contraataque de Envigado fue la primera aproximación del partido a través de José Hernández. Sin embargo, Aldair Quintana atajó y la pelota dio en el travesaño.



Sobre el minuto 21, nuevamente el visitante se aproximó con peligrosidad sobre el arco verde, con un remate fallado de Yeison Guzmán.



Al minuto 27, Jhon Jáder Durán tuvo el primero para Envigado, quien se mostraba como el equipo más insistente sobre el arco contrario. El joven delantero remató con pierna izquierda desde más de 30 metros, pero la pelota se perdió por el costado derecho de la portería.



Sin embargo, Envigado perdonó y Nacional recompuso su juego. Al minuto 33, Michael Chacón de tiro libre directo puso al frente en el marcador a los verdolagas, con un buen cobro con pierna derecha por bajo, junto al palo izquierdo, lejos del alcance del arquero envigadeño. El colombo holandés marcaba su primer gol en el fútbol colombiano.



Tras el gol, los locales se montaron en el partido y generaron las ocasiones más claras sobre el área rival. Andrés Andrade y Danovis Banguero arreciaron con sendos remates exigentes, buscando ampliar la ventaja en el marcador.

Envigado volvía a meterse en el encuentro y sobre los minutos finales, Jhon Durán remató con pierna zurda fuera del área y a ras de piso, Aldair Quintana logró contener la pelota.



En la etapa complementaria, Nacional salió a buscar el segundo gol, al minuto 4, Jonatan Álvez lo tuvo , tras un pase de Yerson Candelo.



Promediando los 23 minutos, Nacional había realizado tres cambios, frente a dos en Envigado, el partido había perdido intensidad en el juego, los locales controlaban el partido y ahorraba esfuerzos, pensando en el partido de Copa Libertadores contra Libertad.



Al minuto 26, el recién ingresado Jefferson Duque tuvo el segundo gol, pero su remate fue muy mordido.



Sobre el minuto 32, Michael Nike Gómez quien había ingresado minutos atrás, no pudo continuar en el partido debido a una molestia física. Tuvo que ser sustituido por el argentino Alejandro Toledo, mientras que Nacional agotó su último momento de cambios e ingresó Vladimir Hernández en lugar de Jonatan Álvez.



Vladimir Hernández generó una ocasión con un remate de pierna derecha desde el lado izquierdo del interior del área, pero la atajó el arquero de Envigado.



En tiempo de descuento, Jefferson Duque marcó el segundo, luego de aprovechar con golpe de cabeza un centro al área realizado por Andrés Andrade.



Y un minuto después, Andrés Andrade remató con pierna derecha a quemarropa desde el lado izquierdo al centro de la portería. Decretando el 3-0 definitivo y quedando a tiro de clasificación.



Al final, Nacional quedó prácticamente clasificado . Los verdolagas no jugaron bien, pero fueron contundentes y contaron con una buena actuación de Aldair Quintana.



En la próxima fecha, Atlético Nacional visita en Cali al Deportivo Cali, el próximo sábado 10 de abril, desde las 8 de la noche en el estadio Palmaseca. Mientras que Envigado Fútbol Club recibe en el estadio Polideportivo Sur al Deportivo Pereira, el domingo 11 de abril desde las 3:30 de la tarde.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran