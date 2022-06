Atlético Nacional sacó provecho en la cuarta fecha del grupo A al derrotar de visitante al Atlético Bucaramanga, 0-1, este miércoles.

El único gol del partido lo anotó de penalti Dorlan Pabón. Nacional llegó a 8 puntos y sacó ventaja del empate en Bogotá entre Millonarios y Junior.



Al minuto 3, la visita logró anotar un gol, tras un tiro libre, pero la jugada fue anulada por posición adelantada de Jarlan Barrera.

Nacional trabajó la victoria

Al minuto 10, Dayro Moreno a través de un tiro libre, probó de media distancia, pero Kevin Mier controló la pelota sin problemas.



Mientras que el tiempo avanza, Bucaramanga atacaba, mientras que Nacional buscaba las transiciones de defensa a ataque, aunque era muy impreciso a la hora de entregar la pelota. Al minuto 31, Sherman Cárdenas tuvo el primer gol del partido sobre el sector derecho del área, pero su remate se fue desviado.



En la etapa complementaria, ambos equipos mantuvieron los jugadores que iniciaron el primer tiempo.



Al minuto 8, Hernán Darío Herrera decidió hacer dos cambios en Nacional; se fueron Ruyery Blanco y Jarlan Barrera, e ingresaron Yeison Guzmán y Jhon Duque. El módulo cambió, pasando de un volante de marca al ‘doble 5’ y con Pabón como ‘falso 9’, además, cambió de perfil Andrés Andrade de derecha a izquierda y Daniel Mantilla de izquierda a derecha.

Sobre el minuto 14, una incursión de Dorlan Pabón sobre el corazón del área, el cual fue derribado por el arquero Camilo Chaverra, quien fue amonestado. El árbitro Nicolás Gallo no dudó en sancionar el penal a favor de Nacional. Dos minutos después, el agredido cambió la falta por gol, con un cobro cruzado sobre el palo izquierdo del arco local. Ya son seis goles que acumula ‘Memín’ con la camiseta verdolaga en este campeonato.



Al 44, Dayro Moreno tuvo el empate, pero el tolimense no logró aprovechar el pase de Sherman Cárdenas al corazón del área. Yeison Guzmán en tiempo de descuento, tuvo el segundo gol, pero su remate en el centro del área se fue desviado por derecha.



Nacional sumó un gran triunfo en Bucaramanga pensando en la clasificación a la final, Bucaramanga tiene opciones a pesar de las dos derrotas contra los verdolagas, pero no dependen de sus resultados.



En la próxima fecha, Atlético Bucaramanga visita en Barranquilla al Junior, mientras que Atlético Nacional visita en Bogotá a Millonarios.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8



