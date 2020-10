Nacional derrotó de visita a Bucaramanga y sigue en ascenso 

Atlético Nacional venció como visitante 1-2 al Atlético Bucaramanga, en juego por la fecha 12 de la Liga colombiana 2020.



El conjunto verdolaga tuvo unos minutos de brillantez de Andrés Andrade con las asistencias y Jarlan Barrera con Déinner Quiñones como los anotadores, que bastaron para imponerse contra el equipo santandereano

Los primeros 9 minutos de juego se tornaban intensos y con llegadas en ambas áreas. Bucaramanga salía en velocidad, ganándole la espalda a los defensas de Nacional y generaron un par de ocasiones que inquietó el arco de José Cuadrado.



Al minuto 10, un cambio de frente de Helibelton Palacios de derecha a izquierda, la recibió Andrés Andrade, quien ingresó al área y ve bien ubicado a Jarlan Barrera, el samario eludió a dos jugadores, rematando la pelota con pierna izquierda, abriendo el marcador para el conjunto antioqueño.



Tras el gol, Bucaramanga perdía terreno y poco a poco la visita lo recostaba en su área. Nacional sostenía la pelota y reaccionaba oportunamente a la pérdida. Promediando la media hora de juego, Bucaramanga recuperó el control de la pelota y seguía atacando por las bandas, Nacional, aunque estaba por encima del marcador, no lograba terminar de someter a su rival, le faltaba profundidad en el último tercio del campo contrario.



Al minuto 39 y tras una jugada colectiva, Andrés Andrade le entregó la pelota a Déinner Quiñones por el sector derecho, quien enganchó hacia adentro y remató con efecto, lejos del alcance de Jefferson Martínez, aumentando el marcador para el conjunto verdolaga.



Tras el segundo gol de Nacional, Atlético Bucaramanga salió en velocidad por el sector izquierdo a través de Johan Caballero, quien ingresó al área y tras eludir a un defensor, ubicó a Germán Gutiérrez quien llegaba al área y remató al lado derecho del arco custodiado por José Cuadrado, descontando en el marcador.



Al minuto 45, Déinner Quiñones recibió una falta por parte del uruguayo Steve Makuka, a lo que el árbitro Nicolás Gallo fue a chequearlo por el VAR. Luego de seis minutos y tras constatar la falta, Gallo expulsó a Makuka por un pisotón sobre el talón de Aquiles de Quiñones, siendo una jugada temeraria. El árbitro finalizó el primer tiempo luego de la sanción.



En la etapa complementaria, el local salió a buscar el empate, mientras que la visita no lograba un juego equilibrado. Nacional cuando recuperaba la pelota, le faltaba ser preciso y atreverse más a rematar.



Al minuto 13, Helibelton Palacios perdió la marca con Germán Gutiérrez y le hizo falta al lateral de Bucaramanga, Gallo no dudó en expulsarlo y por protestar, el árbitro expulsó al técnico Juan Carlos Osorio.

El leopardo seguía atacando por bandas contra un Nacional que no tenía reacción y tampoco supo aprovechar los 13 minutos que tuvo un hombre de más. El conjunto verdolaga realizó su primera aproximación en el segundo tiempo al minuto 20, con un centro desde el sector derecho a Fabián González Lasso, que no logró conectar con el balón.



Entre el minuto 25 al 30, Nacional recuperó la pelota e inquietó con remates de media distancia que el arquero Martínez intervino con solvencia. Bucaramanga esperó hasta el minuto 33 para realizar su primera variante.



Al final, Atlético Nacional consiguió un segundo triunfo que lo consolida en la parte alta de la tabla. Frente a un Bucaramanga que le faltó ambición y no logró aprovechar las ventajas en defensas que dejó su rival.



En la próxima fecha, Atlético Bucaramanga visita en el estadio Daniel Villa Zapata a Alianza Petrolera. Por su parte, Atlético Nacional recibe en el Atanasio al Junior.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8