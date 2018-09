Nacional sale a evitar un nuevo fracaso

El 2018 ha sido un año muy difícil para Atlético Nacional, a tal punto, que hoy, casi tres semanas después de la eliminación de la Copa Libertadores, a manos de Atlético Tucumán, aún no tiene técnico en propiedad. Hernán Darío Herrera sigue como encargado, ahora para el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Colombia, frente al Junior de Barranquilla.

Los verdes llegan al partido de este miércoles en el estadio Roberto Meléndez con una ventaja de 1-0, gracias al gol de Daniel Bocanegra en el juego de ida, el jueves pasado, en Medellín. No han podido ganar un título este año, en el que han recibido golpes muy fuertes para su orgullo.



El paso de Jorge Almirón por Nacional no fue afortunado, más allá de que el equipo tiene buenos números, que hoy le permiten tener un cupo en la Copa Libertadores por la vía de la reclasificación. Primero perdió la Superliga frente a Millonarios, en su estadio, con una derrota 1-2, tras haber sacado un empate en la ida, en El Campín. Luego, perdió frente a Tolima la final de la Liga, con un gol en el minuto 93 que forzó un desempate desde el punto penalti.



El error más grave de Almirón fue llevar un equipo alterno a Argentina, para jugar contra Atlético Tucumán en los octavos de final de la Copa Libertadores. Sin su capitán, Alexis Henríquez, y sin su goleador, Dayro Moreno, acabó perdiendo 2-0. Como local no pudo remontar esa diferencia y se quedó afuera.



Con todos esos antecedentes, el reto de Herrera y su plantel es evitar una nueva eliminación, que se suma, además, al fracaso en la Copa Colombia de 2017, cuando el técnico verde era Juan Manuel Lillo: Patriotas lo eliminó en la misma fase en que está ahora, cuartos de final.



Los jugadores experimentados de Nacional saben jugar con esa presión encima: “Ningún partido se puede perder en Nacional. Nosotros damos todo para sacar los partidos adelante, a veces se da y a veces no. Vamos con la seguridad y confiados en nosotros, que si queremos ser campeón tenemos que pasar este partido”, declaró Henríquez.



El ambiente en Nacional está convulsionado, más allá de que haya ganado sus dos últimos partidos en la Liga. Una eliminación en la Copa Colombia sería otro golpe muy fuerte, en un equipo acostumbrado a ganar pero que, desde la estrella 16 que ganó con Reinaldo Rueda, viene de tumbo en tumbo.



