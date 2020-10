Nacional sufrió, se levantó, remontó y venció al Envigado

Atlético Nacional venció 3-2 a Envigado en la fecha 11 de la Liga. Con goles de Vladimir Hernández, Jefferson Duque y Baldomero Perlaza, el conjunto verdolaga logró su primer triunfo tras el regreso a la competencia.

Envigado presionaba y explotaba las bandas para encontrar el arco contrario. Nacional que había sumado más hombres en defensa, evitaba el peligro y salía en contraataque, los verdolagas intentaban con remates de media distancia, pero no eran precisos. El partido se tornaba con mucha velocidad, sin tanta elaboración.



Al minuto 20, Francisco Báez fue amonestado tras una dura falta sobre Christian Mafla. El tiro libre cobrado por Yerson Candelo derivó en un centro al área para Geisson Perea quien cabeceó la pelota, pero ésta se fue por encima del arco naranja.



Sobre el minuto 27, Envigado volvía a presionar en arco contrario y aprovechar los espacios que Nacional deja en defensa, Santiago Jiménez con un remate cruzado, inquietaba el arco custodiado por Aldair Quintana. La visita aprovechaba su sector derecho, el izquierdo del local, donde recostaba su juego ofensivo, aunque le faltaba ser más profundo en el último pase.



Al minuto 39, una llegada por derecha de Santiago Jiménez derivó en supuesta falta de Diego Braghieri sobre el lateral de Envigado, que el árbitro Edilson Ariza sancionó penal. Al minuto 41, Neyder Moreno transformó la falta por gol, aplicando la ‘ley del ex’ y poniendo al frente al conjunto del sur del Valle de Aburrá. La visita pudo estirar la ventaja en el marcador, pero un remate cruzado de Moreno pasó desviado.



A los 45, un centro por derecha de Yerson Candelo, llegó al segundo palo a Vladimir Hernández, quien con golpe de cabeza marcó el empate en su partido 100 con la camiseta de Nacional. Fue el gol 21 del araucano con el equipo verdolaga. El partido terminó el primer tiempo con Neyder Moreno golpeado sobre su área y siendo atendido por los médicos de Envigado.



En la etapa complementaria, Nacional efectuó dos cambios: salieron Geisson Perea y Sebastián Gómez por Andrés Andrade y Jarlan Barrera. Por parte de Envigado, no logró recuperarse Neyder Moreno del golpe en su tobillo derecho y fue relevado por Edison López. Los locales adelantaron sus líneas con los jugadores que ingresaron.



Al minuto 13 y tras una llegada por el izquierdo, Tomás Maya se juntó con Jorge Aguirre para que el ex jugador de Nacional centrara al área y sobre el segundo palo llegó Yeison Guzmán para empujar la pelota con pierna derecha, poniendo al frente al equipo envigadeño.



Tras el gol, Nacional intentaba reaccionar sobre el arco rival, al minuto 23, un remate de Mafla inquietó el arco rival. Al minuto 24 y tras dos variantes que realizó el local, un centro por derecha de Yerson Candelo, la pelota le quedó a Jefferson Duque, quien, con golpe de cabeza, igualó el marcador.

Sobre el minuto 30 y tras un saque de banda por sector derecho, la pelota le quedó a Andrés Andrade, quien le filtró la pelota a Baldomero Perlaza, que ya estaba como centro delantero y con un giro definió para poner al frente en el marcador al conjunto verdolaga.



Nacional se animaba en el arco contrario y Envigado también salía a buscar el empate, con más agresividad que solvencia. Los verdolagas atacaron hasta el último minuto con Jefferson Duque que tuvo dos ocasiones claras para aumentar la ventaja.



Al final, Nacional consigue una victoria luego de dos derrotas y recupera la confianza frente a un Envigado que no logró la solidez de los anteriores encuentros, aunque mostró cosas interesantes y valentía en la cancha, no le alcanzó.



En la próxima fecha, Atlético Nacional visita el próximo martes 6 de octubre al Atlético Bucaramanga en el estadio Alfonso López de la capital santandereana. Mientras que Envigado Fútbol Club recibe el miércoles 7 de octubre, en el estadio Polideportivo sur al América de Cali.





REDACCIÓN FUTBOLRED