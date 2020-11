La petición que le hizo Nacional a la Dimayor

El partido entre América de Cali y Atlético Nacional está programado para este sábado, pero el club antioqueño ha pedido el aplazamiento del mismo.

Luego de conocerse la sanción sobre Jarlan Barrera y Andrés Andrade, en donde ambos jugadores no podrán actuar en este compromiso, debido a que Dimayor manifestó que debían una fecha por haber llegado a la quinta amarilla y aunque le dieron al club antioqueño el partido contra Cúcuta Deportivo, que no logró disputarse, pero firmaron planilla.



Los verdolagas publicaron un comunicado donde solicitaron el aplazamiento del partido de este sábado contra los ‘escarlatas’.



“Después de conocer sobre las 9:39 p.m. del viernes 20 de noviembre y con el equipo ya instalado en la ciudad de Cali para afrontar el partido de ida por los Cuartos de final de la Liga, la notificación de que los jugadores Jarlan Barrera y Andrés Andrade debían cumplir la fecha de sanción en dicho encuentro y sin tiempo suficiente para poder apelar dicha decisión, Atlético Nacional exige el derecho a la defensa y por ende solicita el aplazamiento del partido pactado para el sábado 21 de noviembre a las 8:00 p.m., con el fin de que el Club sea escuchado junto a su equipo jurídico para darle claridad a una irregularidad que encontramos entre las resoluciones 023 y 024 emitidas por el Comité Disciplinario de Campeonato”, remarcó el club al comienzo del comunicado", dice el comunicado.



Además, detalló Nacional que “los directivos han trabajado con el equipo jurídico y los abogados externos de la institución para tomar cartas en el asunto sobre una situación que parecía ya resuelta después de conocer la Resolución Número 023 de 2020 donde claramente se notificaba que los jugadores en cuestión, cumplían con la fecha de sanción en la fecha 20 del Todos Contra Todos”.



Durante las tres páginas que abarca este comunicado, el equipo verdolaga argumentó que la sanción sobre Andrade y Barrera había sido pagada en el partido contra Cúcuta, sumado a que ambos jugadores habían sido reseñados en una sanción anterior publicada el pasado 17 de noviembre.



Finalmente, el equipo precisó que, sin estos dos jugadores, estarían en inferioridad de condiciones para disputar el partido y que no es posible poder enviar a otros dos jugadores desde Medellín, porque el tiempo y los protocolos de bioseguridad no se lo permitirían. “Esta situación nos deja en la imposibilidad a convocar a nuevos jugadores que deban desplazarse a la ciudad de Cali para el reemplazo de los jugadores Andrade y Barrera ya que dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar es imposible, puesto que también nos encontraríamos incurriendo en incumplimiento al protocolo de bioseguridad, razón por la cual nos vemos abocados a presentar ante la Comisión Disciplinaria De Dimayor, recurso de apelación con el fin de que revoque la Resolución 024 de 2020 y además, se aplace el partido hasta que no se tome una decisión final”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8