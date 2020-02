Esta vez no hubo remontada: Nacional vivió una pesadilla con Jaguares

De no creer. Atlético Nacional se nubló, tal como le pasó en buena parte del juego contra Equidad, y perdió en su casa, contra Jaguares, 1-2, en la fecha 3 del fútbol colombiano.

Nacional tuvo un juegos desconocido. Le costó de principio a fin. Y se enfrentó a un rival agresivo, que no se atemorizó en el Atanasio Girardot.

Los celestes tuvieron un juego inteligente, arriesgado y con la experiencia de jugadores como Robinson Zapata, Harrinson Mojica y Yulián Anchico, quienes marcaron diferencia en el juego.



Los primeros minutos de juego fueron divididos en intensidad, donde ambos equipos generaron opciones sobre el área rival. Jaguares tuvo la primera opción, al minuto 4 por intermedio de Harrinson Mojica, uno de sus jugadores más importantes de ataque.



Nacional respondía con incursiones por las bandas, que no lograban conectar Jefferson Duque ni Gustavo Torres. La media distancia era una alternativa para los locales, quien por intermedio de Brayan Rovira y Alberto Costa, exigieron a un atento Robinson Zapata.



Al minuto 31, una jugada entre Yair Mena y Vladimir Hernández derivó en la acción más peligrosa de los ‘verdolagas’, el araucano remató y tras un rebote y un remate con dificultad de Estéfano Arango, Yulián Anchico sacó la pelota en la línea.



Al minuto 39, un remate de Jaguares terminó en el palo izquierdo del arco sur, al rebote, Guisao remató y la pelota fue despejada sobre la línea, no hubo claridad si pasó o no, además, los visitantes protestaron que previamente hubo una mano, a lo que ni el VAR, ni el árbitro Edilson Ariza se percataron



Con los ánimos caldeados, ambos equipos se dedicaron al juego fuerte y friccionado. Nacional no terminó de la mejor manera y Jaguares fue dueño de las últimas acciones de juego.



En la etapa complementaria, Nacional fue un equipo más compacto, propositivo y presionando por todo el frente de ataque cuando no tenía la pelota. Al minuto 9, Juan Carlos Osorio sacó al juvenil Mena, para darle paso a Andrés Andrade.



Al minuto 16, una incursión por el sector izquierdo de Wilder Guisao, quien desbordó hasta el área y remató cruzado, lejos del alcance de Aldair Quintana, abriendo el marcador para el equipo ‘celeste’.



Tras el gol, Nacional agotó sus variantes, buscando un mayor equilibrio, mientras que Jaguares bajaba el ritmo del partido y jugaba con el desespero del local.



Sobre el minuto 39 y tras un tiro libre desde el sector izquierdo, cobró Andrés Andrade y en el centro del área, Diego Braghieri marcó el empate parcial para los ‘verdolagas’.



Paridad que no logró mantener, porque al minuto 42, el venezolano Diomar Díaz puso nuevamente en ventaja al conjunto cordobés.



Al final, Jaguares sacó ventaja, aprovechando las ventajas en defensa que dejó Nacional, quien fue importante en veinte minutos de la totalidad del partido, pero el resto fue un equipo pálido y con fisuras.



En la próxima fecha, Nacional visitará a Boyacá Chicó en Tunja, mientras que Jaguares recibe en Montería a Millonarios.

Síntesis

Atlético Nacional 1-2 Jaguares FC



Atlético Nacional: Aldair Quintana (5); Geisson Perea (5), Diego Braghieri (6), Cristian Blanco (5); Brayan Rovira (5), Alberto Costa (6), Estéfano Arango (5), Vladimir Hernández (5); Yair Mena (6), Gustavo Torres (5), Jefferson Duque (5).



Cambios: Andrés Andrade (5) por Yair Mena (9 ST), Déinner Quiñones (5) por Estéfano Arango (17 ST), Sebastián Gómez (5) por Alberto Costa (23 ST).

D.T.: Juan Carlos Osorio.



Jaguares: Robinson Zapata (6); Israel Alba (5), Juan Hernández (5), Kevin Riascos (5), Leonardo Escorcia (5); Fabián Mosquera (5), Sebastián Ayala (5), Yulián Anchico (7), Harrinson Mojica (6); Wilder Guisao (7), Sergio Romero (5).



Cambios: Diomar Díaz (8) por Sebastián Ayala (16 ST), Jefferson Cuero (5) por Sergio Romero (25 ST), Ronaldo Lucena (5) por Yulián Anchico (31 ST).

D.T.: Juan Cruz Real.



Goles: Diego Braghieri (39 ST) para Atlético Nacional. Wilder Guisao (16 ST), Diomar Díaz (42 ST) para Jaguares FC.



Amonestados: Geisson Perea (6 PT) en Atlético Nacional. Yulián Anchico (5 ST), Fabián Mosquera (19 ST), Juan Hernández (38 ST) en Jaguares FC.



Expulsados: no hubo.



Árbitro: Edilson Ariza (4).



Partido: regular.



Figura: Diomar Díaz (8).



Estadio: Atanasio Girardot.



Asistencia: 29.003 espectadores.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

Jaguares venció a Nacional en Medellín. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

