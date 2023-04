Atlético Nacional no podrá disputar el partido contra Melgar de la Copa Libertadores, que se debía de disputar el próximo jueves en el estadio Atanasio Girardot.

“Buscamos una decisión concertada. El jueves será el partido contra Melgar, la determinación es concertada. No se juega en Medellín porque no hay garantías para jugar en paz y no ocurra lo del domingo pasado", indicó Oscar Hurtado, alcalde encargado de Medellín.



Y agregó: "Hay voluntad de los barristas , del equipo Nacional y de la dministración local, pero no hemos llegado a un acuerdo para concertar que se juegue en paz".

Otra opción

Según se conoció, y está por confirmarse, Barranquilla sería la ciudad elegida para que el compromiso del torneo internacional se dispute allí.



"Esta mesa es un instrumento que nos da la ley del fútbol y que está reglamentado por decreto nacional y distrital y se hace para tomar decisiones en fútbol en paz", indicó Hurtado.



El domingo pasado, el partido Nacional vs. América no se pudo jugar por los desmanes que protagonizaron los hinchas de la tribuna sur del escenario deportivo.



"Este martes nos volveremos a reunir. Esperamos que todo salga bien y que se garantice que se juege en paz", sentenció Hurtado.

El Esmad y la Policía se encargaron de disolver los disturbios. Foto: Cortesía



Deportes