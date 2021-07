Nacional exige a la Dimayor que le permita inscribir sus refuerzos

Desde este martes se conoció que Atlético Nacional no había podido realizar la inscripción de Dorlan Pabón, Felipe Aguilar, Yeison Guzmán, Rugery Blanco y Nelson Daniel Palacio, sus refuerzos para el segundo semestre.



Esto, a raíz de que el ente regulador del fútbol colombiano exigió a Nacional el pago en el caso Fernando Uribe al Cortuluá, una cifra de más de cinco millones de dólares.



En un comunicado, el club verde se refirió a la decisión, de la cual dice afecta también a los jugadores que pretende inscribir. "Atlético Nacional no está inhabilitado para inscribir jugadores, no solo porque la decisión tomada por la última instancia deportiva (TAS) fue pagada en su momento por Atlético Nacional, sino también porque no existe ninguna decisión por parte de la justicia ordinaria condenando a Atlético Nacional", se lee en el mismo.



Emilio Gutierrez, presidente de Nacional, dijo (en el comunicado) a los hinchas que "nadie obligará al equipo verdolaga a pagar un dinero que no debe y que los hinchas de Atlético Nacional pueden tener la certeza de que serán los jueces de la República quienes definan la situación, antes de que se obligue al equipo antioqueño a reconocer un dinero que pone en serias dificultades su situación financiera".



El comunicado cierra exigiendo a la Dimayor que cese "la arbitrariedad que está afectando al equipo".



DEPORTES