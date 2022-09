Atlético Nacional derrotó 3-0 a Deportivo Cali en el Atanasio Girardot, luego de un partido en el que fue superior de comienzo a fin.

El conjunto antioqueño fue práctico y, con goles de Andrés Andrade, Dorlan Pabón y Andrés Felipe Román, pasó por encima del conjunto vallecaucano, que sigue en la parte baja de la tabla.

Nacional toma confianza

Foto: Javier Nieto, EL TIEMPO

Al minuto 2, Andrés Andrade abrió el marcador, tras una jugada colectiva por el sector izquierdo, luego de una recuperación de Nelson Palacio en la zona media. El '10' verdolaga dejó sin reacción al golero Miguel Sánchez.



Los verdolagas seguían atacando y al minuto 11, tras otra jugada colectiva que arrancó por la banda izquierda y terminó en la derecha, Dorlan Pabón amplió la ventaja en el marcador para el local.



Al minuto 14 había anotado un gol del Cali, a través de Daniel Luna, pero fue anulado por fuera de lugar. Sin embargo, el VAR llamó al árbitro central Bismark Santiago, quien, tras tres minutos de deliberación, le dio la razón al juez de línea en anular la acción ofensiva del visitante.



Los verdes no bajaban el ritmo y al minuto 20, Dorlan Pabón tuvo el tercero tras un centro de costado. El conjunto verde de Antioquia seguía a la carga por la victoria, mientras que Cali intentaba responder, pero con más ganas que precisión.



El partido bajó un poco en intensidad sobre el minuto 28 del primer tiempo, Nacional controlaba la pelota, pero no pasaba de la mitad de cancha, mientras que Cali se defendía como podía.



Al 37, un desborde de Danovis Banguero por izquierda le quedó la pelota servida a Jefferson Duque, pero el goleador no logró llegar a tiempo para empujar la pelota al fondo de la red y esta pasó frente al arco caleño.



Los minutos finales, Cali generó varias aproximaciones aunque sin mucho peligro sobre el arco de Kevin Mier. Los verdolagas aprovechaban para salir en contraataque, pero faltaba precisión.



En la etapa complementaria, Deportivo Cali realizó tres variantes en su nómina, ingresaron Aldair Gutiérrez, Kevin Salazar y Carlos Lucumí, en lugar de Alexis Palacios, Yimmi Congo y Yony González.



Nacional se iba a acercando al arco contrario, dominaba las acciones y presionaba alto sobre Deportivo Cali. Fue al minuto 15 que llegó el tercero a través de Felipe Román, quien aprovechó un rebote defensivo para rematar con pierna derecha de manera cruzada, fusilado al arquero caleño.



Al minuto 25, Deportivo Cali hizo su cuarto cambio, ingresando Christian Mafla en lugar de Daniel Luna.



Nueve minutos después, Nacional realizó sus primeros cambios en la plantilla, ingresando Alexander Mejía, Daniel Mantilla y Jayder Asprilla, en lugar de Sebastián Gómez, Yerson Candelo y Jefferson Duque.



Al 35, otra jugada colectiva de Nacional derivó en un remate de Emmanuel Olivera, quien se disfrazó de volante, la pelota pegó en un jugador del Cali y pegó en el palo derecho, pudo ser el cuarto gol del local.



Tres minutos después, Nacional hizo dos cambios más, se fueron para el aplauso Dorlan Pabón y Andrés Andrade e ingresaron Yeison Guzmán y Jhon Elmer Solis.



Al final, Nacional le dio trámite a un partido que había resuelto en 12 minutos. Cali lo intentó, pero sus imprecisiones lo dejaron diluido en un encuentro clave contra un rival directo.



Con esta victoria, Atlético Nacional escala al puesto cuatro con 19 puntos. Por el lado del Cali, se quedó en la penúltima casilla con 8 puntos, prácticamente eliminados del campeonato.



En la próxima fecha, Atlético Nacional recibe a Patriotas, mientras que el Deportivo Cali visita a Cortuluá.

Juan Camilo Álvarez

Corresponsal de Futbolred