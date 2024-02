Atlético Nacional: se define continuidad de Jhon Bodmer, posibles reemplazos

La continuidad de Jhon Bodmer como técnico de Atlético Nacional se definirá este viernes en Medellín, cuando los dirigentes del club analicen el presente del DT y del club, pero ya suenan nombres para reemplazarlo.

Una vez se conocieron las primeras información en las que se daba como un hecho la salida de Bodmer, EL TIEMPO se comunicó con una alta fuente de Nacional, que confirmaron que el DT se acercó a ellos para expresarles su deseo, pero no hay nada oficial hasta el momento.



“El ‘profe’ sí tiene eso en mente, pero se le dijo que lo analizara bien para que tome una buena decisión. Está analizando la decisión, pero él y el club no han decidido nada, lo que se menciona no es oficial”, contó la persona.

Jhon Bodmer Foto: Captura de pantalla

El sonajero

Si Bodmer se va, la directiva tendría la necesidad de buscar un DT con urgencia, pues la próxima semana se juega la clasificación a la fase 3 de la Copa Libertadores, con la obligación de remontar el partido contra el Club Nacional de Paraguay, que le ganó 1-0 en la ida.



Ya se manejan algunos nombres como reemplazo de Bodmer, que se iría por diferentes circunstancias, entre ellas, los resultados del equipo y temas personales.

Luis Fernando Suárez. Foto: EL TIEMPO

Dos nombres de técnicos de jerarquía y que entienden la responsabilidad de dirigir al elenco antioqueño suenan: Santiago ‘Sachi’ Escobar y Luis Fernando Suárez.

El Sachi, DT de la Universidad de Chile. Foto: Prensa Universidad de Chile

Otro técnico que está libre es Lucas González, quien trabajó en las categorías menores del club, puede potenciar a los jugadores jóvenes, y ya cuenta con un año de experiencia como DT de Primera División; además que sabe lo que es dirigir a un grande, pues su último equipo fue América de Cali.

