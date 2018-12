Atlético Nacional estudia recurrir al TAS en el caso de Fernando Uribe

El equipo de Antioquia Atlético Nacional dio a conocer a la luz pública que perdió en segunda instancia, la demanda que le interpuso Cortuluá por el caso del delantero Fernando Uribe.



El equipo antioqueño deberá pagarle al cuadro vallecaucano una suma de cinco millones de dólares más los intereses. Además, el club confirmó que otra parte de la sanción dicta que no puede inscribir jugadores para las competencias del 2019.

Nacional ya tiene en sus manos el fallo junto con un grupo de abogados y evaluarán los pasos a seguir. Lo más probable es que el club recurrirá al TAS para solucionar este litigio.



Fernando Uribe llegó a la institución en 2012 y el equipo compró el 50% del pase del delantero. La otra mitad pertenecía a Cortuluá. Cuando Uribe se fue libre de Nacional, en 2015, Cortuluá perdió su porcentaje y demandó alegando pérdida de patrimonio.



En el mismo comunicado, el club indicó que el delantero no renovó con Nacional porque pedía un salario que no podían pagar y que el Nacional también se vio afectado cuando se fue libre: “Fernando Uribe terminó su vínculo contractual con Atlético Nacional en julio de 2015 por la imposibilidad de llegar a un acuerdo en sus pretensiones salariales, situación que lo deja en condición de jugador libre y de la cual Atlético Nacional no obtuvo provecho económico alguno relacionado con su salida del club”.



Este es uno de los muchos litigios legales que tiene Nacional, entre los que se cuentan las demandas por los derechos de formación de Marlos Moreno, Orlando Berrío y Dávinson Sánchez. Además, Once Caldas demandó al club por temas con Jhon Valoy, al igual que Carlos Rentería.









Simón Gómez Córdoba

Para EL TIEMPO

Medellín